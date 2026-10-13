CANAL RCN
Tendencias

El 'Pibe' Valderrama se quitó su icónica melena: este es su nuevo look tras décadas

El histórico exjugador de la Selección Colombia sobre a sus seguidores al raparse la cabeza tras varias décadas con el mismo corte de cabello.

Nuevo look del Pibe Valderrama
FOTO: Captura de pantalla del video

Ángel Ballén

octubre 13 de 2026
07:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hay sorpresa en redes sociales tras un radical cambio de look por parte del histórico excapitán de la Selección Colombia, Carlos el 'Pibe' Valderrama, quien después de décadas luciendo su mítica melena, tomó la decisión de raparse por completo.

Luis Díaz volvió al gol y marcó en Champions League con el Bayern: así fue su anotación
RELACIONADO

Luis Díaz volvió al gol y marcó en Champions League con el Bayern: así fue su anotación

Valderrama, quien causó sensación a nivel mundial a finales del siglo pasado con su tradicional corte de cabello mientras era uno de los referentes del fútbol mundial, ha tomado la decisión de cambiar de estilo con ayuda de su esposa.

El nuevo look de Carlos Valderrama

En un video compartido en su cuenta de Instagram, había manifestado que sintió que ya era la hora de quitarse la cabellera, a lo que su esposa lo apoyó y le respondió con un "yo te amo como sea, mi amor", dejando a la incertidumbre la decisión.

Finalmente, en la noche de este 13 de octubre, compartieron un nuevo video en donde Elvira Redondo, su esposa, le ayudó a cortarse el cabello, dejándolo totalmente rapado. Conversaron que seguramente los nietos no lo reconocerían y cerró con un "quedó bacano".

Reacciones en redes sociales tras el cambio de look del 'Pibe' Valderrama

En los comentarios del video, varios usuarios entregaron sus impresiones tras el cambio de look. Mientras algunos manifestaron que se ve más joven sin el cabello, otros expresaron su nostalgia y rogaron porque el video estuviera hecho con IA.

Mario Alberto Yepes, otro de los excapitanes de la Selección Colombia, comentó entre risas. "Cómo así jsjajajajaj pero no lo dejaste nada".

Santiago Cruz, cantante colombiano, comentó. "El que es bello, es bello! Y el que es leyenda, es leyenda! Abrazo, jefe adorado".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Kris R se pronunció en redes en medio de los rumores de ruptura con Karina García: este fue su post

Artistas

Luisa Fernanda W reveló cómo descubrió la adicción de Pipe Bueno y la recaída por la muerte de Yeison Jiménez

Bogotá

Bogotá conmemorará los 200 años de la fotografía con un festival internacional

Otras Noticias

Millonarios

Se tomaron decisiones de último momento antes del Millonarios vs. Once Caldas: ¿cuáles?

Millonarios y Once Caldas, que urgen de los tres puntos, jugarán a partir de las 8:30 de la noche.

Finanzas personales

Clientes de Davivienda tendrán cambio clave a partir de noviembre: esto deben saber

Si es cliente de Davivienda esto es todo lo que debe saber sobre este cambio.

Polonia

Murió exparticipante de MasterChef Polonia: esto se sabe

Asesinatos en Colombia

Cámaras de seguridad serían clave para identificar al sicario que asesinó a un dragoneante del Inpec en Cúcuta

Papa León XIV

¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar con el que fue diagnosticado el papa León XIV?