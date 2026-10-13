El 'Pibe' Valderrama se quitó su icónica melena: este es su nuevo look tras décadas

Hay sorpresa en redes sociales tras un radical cambio de look por parte del histórico excapitán de la Selección Colombia, Carlos el 'Pibe' Valderrama, quien después de décadas luciendo su mítica melena, tomó la decisión de raparse por completo.

Valderrama, quien causó sensación a nivel mundial a finales del siglo pasado con su tradicional corte de cabello mientras era uno de los referentes del fútbol mundial, ha tomado la decisión de cambiar de estilo con ayuda de su esposa.

El nuevo look de Carlos Valderrama

En un video compartido en su cuenta de Instagram, había manifestado que sintió que ya era la hora de quitarse la cabellera, a lo que su esposa lo apoyó y le respondió con un "yo te amo como sea, mi amor", dejando a la incertidumbre la decisión.

Finalmente, en la noche de este 13 de octubre, compartieron un nuevo video en donde Elvira Redondo, su esposa, le ayudó a cortarse el cabello, dejándolo totalmente rapado. Conversaron que seguramente los nietos no lo reconocerían y cerró con un "quedó bacano".

Reacciones en redes sociales tras el cambio de look del 'Pibe' Valderrama

En los comentarios del video, varios usuarios entregaron sus impresiones tras el cambio de look. Mientras algunos manifestaron que se ve más joven sin el cabello, otros expresaron su nostalgia y rogaron porque el video estuviera hecho con IA.

Mario Alberto Yepes, otro de los excapitanes de la Selección Colombia, comentó entre risas. "Cómo así jsjajajajaj pero no lo dejaste nada".

Santiago Cruz, cantante colombiano, comentó. "El que es bello, es bello! Y el que es leyenda, es leyenda! Abrazo, jefe adorado".