Aunque los gatos tienen fama de ser independientes, también necesitan compañía, alimentación y cuidados diarios. Un gato adulto y saludable puede permanecer solo entre 8 y 12 horas en condiciones adecuadas, pero dejarlo sin supervisión durante más tiempo puede poner en riesgo su bienestar, especialmente si es cachorro, adulto mayor o tiene alguna enfermedad.

La duración depende de factores como la edad, el estado de salud, el temperamento y las condiciones del lugar donde vive. Por eso, antes de salir de viaje o pasar varias horas fuera de casa, es importante preparar el espacio y garantizar que alguien pueda revisar cómo se encuentra.

¿Cuántas horas puede quedarse solo un gato adulto?

De acuerdo con recomendaciones veterinarias recopiladas por PetMD, los gatos adultos sanos suelen tolerar entre ocho y 12 horas sin compañía. Esto puede coincidir con una jornada laboral o una salida durante el día, siempre que tengan agua fresca, alimento suficiente, un arenero limpio y un ambiente seguro.

Sin embargo, superar ese tiempo de manera habitual no es recomendable. La organización británica Cats Protection señala que 12 horas deben considerarse un límite ocasional y no una rutina.

Si la ausencia será superior a ese periodo, lo indicado es pedirle a una persona de confianza que visite al animal, revise sus necesidades y le brinde atención.

¿Se puede dejar un gato solo durante 24 o 48 horas?

Aunque algunos gatos adultos pueden tolerar una ausencia ocasional de hasta 24 horas, no es recomendable asumir que estarán bien sin supervisión durante todo ese tiempo.

La situación cambia si el animal tiene algún problema de salud, necesita medicamentos o presenta dificultades para alimentarse. También existe el riesgo de que se quede sin agua, tenga un accidente doméstico o presente síntomas de una enfermedad que nadie pueda detectar a tiempo.

Si la ausencia supera las 24 horas, lo más prudente es organizar visitas diarias de un cuidador. Para viajes de varios días, esa persona debe encargarse de renovar el agua y la comida, limpiar el arenero y comprobar que el gato esté bien.

¿Cuánto tiempo pueden quedarse solos los gatos bebés o mayores?

Los gatitos requieren más atención que los adultos porque necesitan alimentarse con mayor frecuencia, están en una etapa de aprendizaje y pueden exponerse a accidentes mientras exploran la vivienda.

PetMD recomienda no dejar solos durante más de cuatro horas a los gatitos menores de cuatro meses. Los que todavía necesitan leche maternizada requieren cuidados incluso más frecuentes.

En el caso de los gatos mayores, la supervisión también debe aumentar. Los cambios asociados con la edad, las enfermedades crónicas y la necesidad de medicamentos pueden hacer que una ausencia prolongada resulte riesgosa.

¿Qué hacer antes de dejar un gato solo en casa?

Si se trata de una salida corta, hay algunas medidas que ayudan a mantener al animal seguro:

Dejar varios recipientes con agua fresca.

Garantizar alimento suficiente y respetar sus horarios.

Limpiar el arenero antes de salir.

Retirar cables, medicamentos, productos químicos y plantas tóxicas.

Dejar juguetes seguros y espacios donde pueda descansar.

Mantener una temperatura adecuada y cerrar ventanas o balcones que representen un peligro.

La recomendación principal es no confundir la independencia de los gatos con la ausencia de necesidades. Si el cuidador estará fuera durante muchas horas o días, contar con alguien que visite al animal es una medida fundamental para proteger su salud y bienestar.