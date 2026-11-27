La influenciadora Yaya Muñoz reveló nuevos detalles del robo que sufrió en su apartamento en Medellín. Durante una transmisión del programa Tamo en Vivo, mostró una fotografía del hombre que habría quedado registrado en las cámaras de seguridad del edificio y explicó cómo fue forzada la caja fuerte de su vivienda.

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, decidió compartir la imagen después de que algunas personas pusieran en duda su relato. Sin embargo, cubrió parte del rostro del hombre con sus dedos para no interferir en la investigación.

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Según contó, las fotografías y las grabaciones completas ya están en poder de la Fiscalía. “Hay video. Está absolutamente todo”, afirmó durante la emisión del reciente programa.

¿Qué mostró Yaya Muñoz sobre el presunto ladrón?

La imagen que presentó la creadora de contenido fue captada por las cámaras de seguridad del conjunto residencial donde vive en Medellín. Aunque permitió ver parte de la fotografía, evitó revelar completamente el rostro del individuo.

En medio de la transmisión, sus compañeros le advirtieron que el fondo de la imagen podía dar pistas sobre la ubicación de su vivienda. Uno de ellos le señaló que las paredes amarillas del edificio podrían facilitar que alguien identificara el lugar.

Muñoz respondió que se trataba de una captura y reiteró que las autoridades cuentan con el material completo. También manifestó su molestia frente a los comentarios de quienes llegaron a cuestionar que el hurto hubiera ocurrido.

Así habrían forzado la caja fuerte de Yaya Muñoz

Otro de los detalles que llamó la atención fue la explicación sobre los daños que encontró en la caja fuerte. La influenciadora mostró fotografías y videos en los que se observaban piezas metálicas dobladas y deterioradas.

Según explicó, el mecanismo funciona mediante un código que permite que esas piezas se retraigan. Sin embargo, en las imágenes aparecían deformadas, por lo que sostuvo que el sistema habría sido violentado.

Durante la conversación también surgió una hipótesis sobre una posible relación entre el robo y las personas que visitaron el apartamento para cotizar o instalar la caja fuerte. Muñoz contó que contactó a dos empresas, pero pidió prudencia y aseguró que no quiere señalar a nadie sin pruebas.

¿Qué se llevaron del apartamento de Yaya Muñoz?

El hurto ocurrió el domingo 22 de noviembre, cuando la influenciadora regresó a su vivienda después de participar en Stream Fighters 5, evento en el que ganó su combate.

Al llegar encontró la caja fuerte abierta y vacía. Según lo que había contado en sus redes sociales, los responsables se llevaron sus joyas y sus ahorros en efectivo.

Por ahora, las imágenes y grabaciones están en manos de las autoridades y la investigación deberá establecer quién estaría detrás del hurto y cómo ocurrió el ingreso al apartamento.