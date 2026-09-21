Falta de confianza: este fue el participante eliminado de MasterChef Celebrity

Un nuevo reto de eliminación llegó a la cocina de MasterChef Celebrity Colombia en donde siete participantes tuvieron que enfrentarse para conservar su puesto dentro de la competencia culinaria más exigente del mundo.

En esta oportunidad, Marcela, Julieta, Luciano, Tavo, Farah, Mariana y Jimmy fueron los participantes que no lograron la salvación y tuvieron que hacer su mejor plato para sorprender a los jueces.

No obstante, la eliminación no fue como las anteriores ya que para esta los chefs implementaron un nuevo nivel de complejidad que contó con la participación de los demás jugadores que se encontraban en el balcón.

¿Cómo fue el reto de eliminación?

El capítulo inició y los siete participantes fueron notificados de que para el reto debían utilizar ghee, o mantequilla clarificada, que se encontraban allí. Unas pequeñas cajas en cada estación definían el número con el que los siete cocineros iban a escoger libremente el tipo de ghee con el que querían cocinar.

No obstante, la presentadora informó que dicho número no solo iba a determinar el orden ya que también iba a determinar al participante del balcón que iba a ir a mercar a la despensa. Por esto, Marcela eligió a Pautips, Tabo a Emmanuel, Jimmy a Sebastián, Robert a Tuto, Julieta a Martha, Luciano a Emiro y Mariana a Verónica.

Los 60 minutos iniciaron y las normas fueron puestas sobre las mesas: todos tenían que presentar un plato completo, con el ghee seleccionado y el mercado que sus compañeros les llevaron.

Sin embargo, los problemas comenzaron en la cocina por lo que Claudia les dio la oportunidad de ir, por un minuto, a la despensa para obtener los ingredientes que les hiciera falta para su receta.

Platos presentados durante el reto

Mariana presentó una carne rellena de tocineta con espárragos y champiñones rellenos con salsa de ghee. Los chefs manifestaron que había redundancia en la guarnición y hacía falta sal. Robert presentó un pescado con plátano, aguacate, arroz y camarones. Su plato se llevó buenos comentarios.

Luciano presentó un pescado con escamas de papa, salsa de tomate dulce. Obtuvo un gran resultado al tener impecable su sabor y técnica. Julieta presentó un róbalo sellado con salsa de coco, puré de arracacha y pera. El uso de dicha fruta fue criticado. Sin embargo, lo demás fue exaltado positivamente.

Jimmy pasó con una chuleta pasada de cocción, puré de papa criolla, chimichurri. Su platillo se llevó distintas críticas por parte de los jueces. Marcela cocinó unos sándwiches con mayonesa hecha por ella misma, chips, reducción de vinagre balsámico. Recibió buenos comentarios.

Tavo preparó una pechuga de emergencia con puré y ensalada. Tuvo críticas con la falta de jugosidad en el puré y fue notificado de que su primera preparación sí era ideal para presentar.

¿Quién fue el eliminado de hoy?

Tras una ardua deliberación ante la cantidad de errores, los jueces tomaron la decisión de que el famoso que debía abandonar la competencia, por su cantidad de errores, debía ser Tavo Bernate.