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¿Peligra la final en El Campín? Sencia solicita que sea en Techo

La entidad que maneja el máximo escenario deportivo de los bogotanos no autoriza el préstamo del estadio debido al montaje del concierto de BTS del próximo 2 y 3 octubre.

¿Peligra la final femenina en El Campín? Sencia no autoriza el préstamo.
Foto: Sencia | Dimayor

Noticias RCN

septiembre 21 de 2026
09:17 p. m.
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Independiente Santa Fe y Deportivo Cali se verán las caras el próximo miércoles 23 de septiembre por la final de ida de la liga femenina; el crucial partido que está programado para las 7 de la noche cuenta con un problema que se deberá solucionar lo más pronto posible para que el club local pueda iniciar la venta de boletería.

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Aunque en horas de la mañana del 21 de septiembre, la DIMAYOR confirmó que el partido sería en el estadio El Campín, en las últimas horas se conoció que Sencia, entidad que maneja el escenario deportivo, no ha autorizado el préstamo para la fecha establecida debido al montaje del concierto de BTS que se realizará el 2 y 3 de octubre y solicitan que el partido sea jugado en el estadio de Techo.

Independiente Santa Fe no ha iniciado a vender boletería

La demora en la confirmación del escenario para la final significa un serio problema para la logística que Santa Fe debe armar de cara al evento; al tratarse de una final, se espera una importante afluencia de público que, además de ser un apoyo clave para el desempeño del equipo en la cancha, es una fuente de ingresos necesaria para la parte financiera del club.

Aunque el propio Santa Fe confirmó que el partido será en El Campín, periodistas que cubren la actualidad del equipo confirmaron que para la alcaldía el encuentro está programado en el estadio de Techo, demostrando una clara falta de comunicación y perjudicando al club y al plantel profesional, que no tienen conocimiento sobre dónde jugarán el partido más importante del año en condición de local.

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Sencia no entregaría el nuevo estadio El Campín en la fecha establecida

En los últimos días se conoció que la empresa encargada de la construcción del nuevo estadio no lo entregaría en las fechas establecidas desde un principio debido a retrasos que han tenido por problemas administrativos. Desde la alcaldía se confirmó que las obras se retomarían a finales de septiembre del presente año, pero la entrega, que estaba programada para 2027, se movería al 2028.

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