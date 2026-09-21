¿Karol G lloró por Feid en su último concierto? Video lo confirmaría

La artista colombiana Karol G se encuentra en medio de su gira internacional "Viajando por el Mundo Tropitour" y actualmente está llevando a cabo las presentaciones programadas en Estados Unidos; su más reciente concierto fue en el estadio MetLife de Nueva Jersey, donde estuvo en una doble fecha el pasado 17 y 18 de septiembre.

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El exitoso tour tuvo como fecha de inicio el 24 de julio de 2026 en Chicago y tiene contemplado finalizar en el verano de 2027, cuando cante en el estadio San Siro de Milán el 24 de julio; en Colombia, 'La Bichota' aterrizará en Bogotá para presentarse en el estadio El Campín el 4, 5 y 6 de diciembre con la boletería completamente agotada para las tres fechas.

¿Karol G lloró por Feid en su concierto?

Fue justamente en la última presentación en Nueva Jersey donde Karol G fue noticia debido a que no pudo contener las lágrimas mientras interpretaba el éxito 'Coleccionando heridas' que interpreta junto al cantante Marco Antonio Solís. Algunos de los asistentes al concierto de inmediato asociaron la emoción que estaba sintiendo con su pasada relación con el cantante paisa 'Feid'.

Además de la letra con tinte nostálgico, en su último álbum algunas de sus canciones siguen esa misma línea de desamor, por lo que los fanáticos afirman que aún no ha podido superar la ruptura de la relación que duró aproximadamente 2 años desde que salió a la luz.

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'Feid' también recuerda un amor en su último álbum

'Feid' lanzó su último disco titulado 'El Club de las 19 Flores' el pasado 17 de septiembre como parte de su proyecto 'El Green Print' que incluye en total cuatro álbumes, de los cuales faltan dos por ser estrenados. En la producción, que se conforma de 8 canciones, la mayoría tiene letras que hacen alusión al desamor y la nostalgia, por lo que los portales especializados en música y artistas afirman que ambos cantantes siguen afectados por haber terminado la relación.