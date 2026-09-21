¿Jorge Barón participará en ‘Stream Fighters 5’?: la curiosa propuesta del presentador

Las redes sociales se encuentran atónitas ante la revelación de los nuevos participantes que se enfrentarán en la nueva edición de ‘Stream Fighters’ en donde se realizarán diez peleas. Para esta temporada, 20 creadores de contenido y demás famosos se enfrentarán en el ring para demostrar sus habilidades deportivas con esta disciplina.

Sin embargo, la pelea más popular de Latinoamérica tiene preparadas amplias sorpresas para todos los fanáticos ya que Westcol logró enfrentar a creadores que poseen amplias diferencias por fuera del ring.

Pese a que solo falta por anunciar a uno de los participantes, una inesperada propuesta de Jorge Barón ya ha elevado las interacciones y especulaciones sobre el próximo participante que será anunciado.

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Jorge Barón y su deseo por pelear en ‘Stream Fighters’

No cabe duda de que Jorge Barón se ha convertido en una de las figuras públicas más queridas y recordadas por millones de colombianos, quienes han crecido con su programa musical que ha reunido a todo tipo de estrellas nacionales e internacionales.

Pero ahora su presencia ha ido más allá ya que ha logrado impactar con sus más recientes contenidos en redes sociales donde se ha sumado a varias de las tendencias más virales de los últimos tiempos.

Ante la euforia por ver el nuevo formato, que tendrá como novedad la participación de Westcol, el presentador Jorge Barón tomó sus redes sociales para manifestar su interés por enfrentarse en el ring con el famoso streamer Auron Play.

El clip ya ha generado todo tipo de reacciones, pues decenas de usuarios han manifestado su interés por ver al hombre como presentador durante la velada que se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre en Bogotá.

Aunque todavía no se ha confirmado la participación de este en el formato, la cuenta oficial del evento comentó la publicación: “Esto nos encanta”. Se espera que haya un pronunciamiento por parte de Westcol.

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¿Blessd participará en ‘Stream Fighters 5’?

Por otro lado, los fanáticos del evento manifestaron su sorpresa al ver que para esta edición se podrá disfrutar de la presencia del cantante Blessd. Pero su llegada al evento no sería solo para hacer parte del momento musical ya que también se enfrentará con Westcol.

Dicho enfrentamiento será poco convencional ya que, a diferencia de los demás participantes, ambos pelearán por medio de robots. Según la página oficial del evento, el 84% de la boletería ya logró ser vendida.