Warner y Paramount superan bloqueo estatal y se fusionan para competir mano a mano con Netflix

La fusión entre los gigantes del entretenimiento, Warner Bros y Paramount, se ha hecho realidad después de que el bloqueo causado por 12 estados de EE. UU. impidiera la realización del acuerdo por un posible monopolio que podría causar la unión entre las dos compañías.

Este era el último paso que debían sobrepasar para que la fusión se confirmara, y el acuerdo fue posible debido a algunas condiciones que los fiscales generales le ordenaron al CEO de Paramount, David Ellison.

Dentro de las condiciones más importantes que se establecieron, fue la producción de 30 películas que se deberán estrenar por año en cine, multas económicas si no se cumple con las películas e inversión para producciones dentro de Estados Unidos.

Competencia directa para Netflix y Prime Video

A partir de esta fusión, la industria del entretenimiento y el streaming tendrá una nueva plataforma gigante que tendrá en su poder producciones superexitosas y que le permitirá competir mano a mano con Netflix y Prime Video, que siguen siendo las dos plataformas con más suscriptores en todo el mundo.

'Game of Thrones', 'Harry Potter', incluida su nueva serie, y el 'Universo DC' son algunas de las franquicias que harán parte de la nueva 'megafusión' que no tardará en convertirse en una de las potencias del entretenimiento en el mundo. Además, la retransmisión en vivo de los deportes más importantes en América será otro de los factores que marcarán la pauta al momento de conseguir nuevos clientes.

Ranking de suscriptores de las principales plataformas de video

Según portales especializados y basados en reportes de cada una de las plataformas, este es el ranking de las principales plataformas de video en el mundo en 2026:

Netflix, con 301 millones de suscriptores. Prime Video, con más de 230 millones. Disney +, con más de 154 millones. HBO Max con más de 110 millones. Paramount con más de 72 millones.

Así las cosas, esta unión entre el puesto 4 y 5 marcará un crecimiento clave al momento de posicionarse entre las plataformas con más seguidores en todo el mundo.