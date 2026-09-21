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Asfixió, abusó y lanzó a su novia del quinto piso en Bogotá: revelan detalles del caso Ana María Meza

La pareja estuvo horas antes en una reunión y llegaron al apartamento con otros amigos, cuando se fueron ocurrió el feminicidio. Lo hizo ver como un suicidio.

Foto: AFP

Yhonay Díaz

septiembre 21 de 2026
10:10 p. m.
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En las últimas horas, la Fiscalía acusó formalmente a la pareja sentimental de Ana María Meza, la mujer que murió al caer del quinto piso de un edificio en el norte de Bogotá, el pasado 24 de enero.

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La investigación de la Fiscalía desestimó la versión del señalado feminicida que aseguraba se habría tratado de un suicidio, en un momento de desesperación de la víctima, una mujer de 36 años, y determinó que se trató de un caso de feminicidio.

Las pruebas recolectadas por los investigadores y los análisis practicados al cuerpo de la mujer arrojaron que no solo se trató de un homicidio, sino que, además, antes de ser lanzada por la ventana habría sido abusada sexualmente.

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Detalles del feminicidio de Ana María Meza

Según las pesquisas adelantadas por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, la pareja asistió ese día a una reunión social y posteriormente se trasladó al apartamento del procesado, ubicado en el norte de Bogotá. Una vez los amigos que estaban con ellos se fueron habrían sostenido una discusión.

El hombre habría atacado a la mujer tapándole la boca y la nariz y, en el estado de inconsciencia en el que la dejó, al parecer, la accedió sexualmente de manera violenta y arrojó el cuerpo desde la ventana de un quinto piso del inmueble.

La Fiscalía estableció que, después de cometer el crimen, el señalado feminicida alteró la escena para hacer creer que la víctima se había lanzado de manera voluntaria.

La investigación reveló además que la víctima sostenía una relación sentimental con el hoy procesado en medio de un contexto de violencia, lo que agrava las circunstancias del delito y evidencia un patrón de maltrato previo.

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Acusan por feminicidio al presunto asesino de Ana María Meza

La entidad acusó formalmente a la pareja de la víctima por los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento, tras una investigación que permitió establecer la secuencia de hechos que terminaron con la vida de su compañera sentimental.

Por estos hechos, el hombre deberá responder ante la justicia en un juicio donde se determinarán las responsabilidades penales por su presunta participación en el abuso y asesinato de Ana María Meza.

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