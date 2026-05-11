¿En problemas?: esta fue la crucial decisión que ‘Campanita’ tomó al salir de La Casa de los Famosos

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia iniciaron la semana decimoctava con la reciente eliminación de ‘Campanita’, quien no logró superar el top 7 del reality al recibir la menor votación por parte del público.

Su salida del recinto generó amplias reacciones entre todos los habitantes, quienes aseguraron un sustancial cambio en el modo de juego al tener que replantear algunas de las estrategias ya establecidas.

¿Qué pasó tras la salida de ‘Campanita’?

Los porcentajes fueron contundentes y el famoso deportista fue el eliminado de la semana decimoséptima. La decisión generó gran emoción en Juanda Caribe, quien decidió regalarle una cadena a su compañero como motivo de agradecimiento por su amistad durante la competencia.

Como es de costumbre, el eliminado tuvo la responsabilidad de dejar a un nominado en la placa. Su decisión fue contundente ya que optó por dejar en riesgo de eliminación a Valentino Lázaro, quien tomó por sorpresa su determinación.

La entrada de Juanda Caribe nuevamente al recinto generó amplias reacciones ya que Mariana fue la primera persona en dirigirse al hombre para felicitarlo. No obstante, esta también rompió en llanto al resaltar el gran vínculo que logró crear con ‘Campanita’.

La reacción de Lázaro también llamó especialmente la atención ya que el hombre quedó en silencio por varios minutos al conocer la decisión del público y verse en la nueva placa del riesgo.

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Enfrentamientos en el brunch de La Casa de los Famosos

Por otro lado, todos los participantes tuvieron la oportunidad de enfrentarse durante el más reciente brunch de la semana. Uno de los momentos más destacados fue el enfrentamiento que se desarrolló entre Beba y Mariana, quienes pasaron de ser amigas a fieles enemigas dentro de la casa más famosa del país.

Una de las acusaciones por parte de Zapata señaló el presunto cambio que Beba tuvo antes y después de volver a la competencia, pues aseguró que al conocer información del exterior identificó a los jugadores más fuertes para acercarse a estos.

Así mismo, la calificó como una persona “morronga” al explicar que antes no realizaba acciones que ahora sí realiza como darle besos en el rostro a Estrada.