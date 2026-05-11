Pasajera francesa repatriada del crucero MV Hondius da positivo por hantavirus

La ministra de Salud de Francia, Stéphanie Rist, anunció este lunes que una pasajera francesa repatriada del crucero MV Hondius dio positivo por hantavirus.

La funcionaria explicó que el estado de salud de la mujer “lamentablemente se deterioró esta noche” y que las pruebas confirmaron la infección.

En total, cinco ciudadanos franceses fueron repatriados y se encuentran en aislamiento en París. “Todos ellos están hospitalizados en habitaciones con flujos de aire que permiten evitar el contagio. Obviamente están aislados en este hospital y permanecerán allí hasta nuevo aviso, por un mínimo de 15 días”, precisó Rist en declaraciones a France Inter.

Contactos identificados y vuelos implicados

La ministra informó que se han identificado 22 contactos de riesgo: ocho pasajeros del vuelo del 25 de abril entre Santa Elena y Johannesburgo, que fueron aislados rápidamente, y 14 personas que viajaron en el trayecto Johannesburgo-Ámsterdam. “Pedimos a estos 14 pasajeros que contacten con nosotros porque necesitamos reforzar el aislamiento”, subrayó.

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El caso está vinculado a una turista neerlandesa que había embarcado en el MV Hondius, crucero que zarpó de Argentina. La mujer viajó en el vuelo Santa Elena-Johannesburgo y falleció posteriormente a causa del virus. También llegó a embarcar brevemente en un avión con destino a Ámsterdam, aunque finalmente no realizó ese trayecto.

Variante Andes y riesgo epidémico

La cepa detectada corresponde al hantavirus Andes, presente en América Latina y con capacidad de transmisión entre personas. Su período de incubación puede extenderse hasta seis semanas. Actualmente no existen vacunas ni tratamientos específicos contra esta enfermedad, que se transmite a través de heces, orina o saliva de roedores.

Las autoridades sanitarias francesas insisten en que, pese a la alerta, el riesgo epidémico es bajo y no comparable a la pandemia de covid-19.