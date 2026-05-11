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Pasajera francesa repatriada del crucero MV Hondius da positivo por hantavirus

Las autoridades sanitarias francesas insisten en que, pese a la alerta, el riesgo epidémico es bajo.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

mayo 11 de 2026
06:39 a. m.
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La ministra de Salud de Francia, Stéphanie Rist, anunció este lunes que una pasajera francesa repatriada del crucero MV Hondius dio positivo por hantavirus.

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La funcionaria explicó que el estado de salud de la mujer “lamentablemente se deterioró esta noche” y que las pruebas confirmaron la infección.

En total, cinco ciudadanos franceses fueron repatriados y se encuentran en aislamiento en París. “Todos ellos están hospitalizados en habitaciones con flujos de aire que permiten evitar el contagio. Obviamente están aislados en este hospital y permanecerán allí hasta nuevo aviso, por un mínimo de 15 días”, precisó Rist en declaraciones a France Inter.

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Contactos identificados y vuelos implicados

La ministra informó que se han identificado 22 contactos de riesgo: ocho pasajeros del vuelo del 25 de abril entre Santa Elena y Johannesburgo, que fueron aislados rápidamente, y 14 personas que viajaron en el trayecto Johannesburgo-Ámsterdam. “Pedimos a estos 14 pasajeros que contacten con nosotros porque necesitamos reforzar el aislamiento”, subrayó.

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El caso está vinculado a una turista neerlandesa que había embarcado en el MV Hondius, crucero que zarpó de Argentina. La mujer viajó en el vuelo Santa Elena-Johannesburgo y falleció posteriormente a causa del virus. También llegó a embarcar brevemente en un avión con destino a Ámsterdam, aunque finalmente no realizó ese trayecto.

Variante Andes y riesgo epidémico

La cepa detectada corresponde al hantavirus Andes, presente en América Latina y con capacidad de transmisión entre personas. Su período de incubación puede extenderse hasta seis semanas. Actualmente no existen vacunas ni tratamientos específicos contra esta enfermedad, que se transmite a través de heces, orina o saliva de roedores.

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Las autoridades sanitarias francesas insisten en que, pese a la alerta, el riesgo epidémico es bajo y no comparable a la pandemia de covid-19.

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