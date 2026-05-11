Luto en el periodismo tras la muerte de Bianca Gambino, reconocida expresentadora de CityTv

Hay luto en el periodismo colombiano luego de que se confirmara el fallecimiento de Bianca Gambino, reconocida presentadora que fue una de las primeras caras visibles de CityTv en su estreno en 1999.

Falleció en la mañana de este domingo 10 de mayo, luego de enfrentar una dura batalla contra el cáncer. A sus 52 años, dejó un gran vacío en el gremio del periodismo, así como también grandes recuerdos con las personas que compartieron con ella a lo largo de su carrera.

La trayectoria de Bianca Gambino en medios

Gambino es recordada como la primera presentadora de CityTv, donde buscaron cambiar el formato en los noticieros colombianos mostrando en vivo cómo trabajaban los periodistas. Su labor la llevó a ser reconocida como mejor presentadora, tras ganar un premio Simón Bolívar.

Además su paso por este informativo bogotano, Gambino también sumó a su trayectoria haber pasado por Noticias UNO y también en CM& Noticias, bajo la dirección de Yamid Amat. Además, apareció en varios espacios radiales.

Reacciones tras la muerte de Bianca Gambino

Tras confirmarse la noticia de su fallecimiento, diferentes colegas se pronunciaron por medio de sus redes sociales. Juan Lozano, actual director de La FM y quien en su momento fue el director de CityTv que le permitió tener su debut en televisión, expresó sus condolencias.

Con enorme tristeza recibo la muerte de nuestra adorada Bianca Gambino, con quien iniciamos City Noticias. Ella nunca había estado al aire y apostamos por ella por su talento, credibilidad y dulzura. Te recordaremos siempre Bianquita.

Luis Carlos Vélez, con quien compartió a lo largo de su carrera, también se expresó en sus redes. "Lamento inmensamente la muerte de Bianca Gambino. Gran persona y periodista. Fue la cara de los inicios de CityTv en Bogotá. Amable y generosa siempre".

Desde el Círculo de Periodistas de Bogotá también manifestaron su pesar. "Desde el CPB abrazamos a su familia, a sus amigos y a todos los colegas que tuvieron la suerte de trabajar con ella".