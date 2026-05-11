Actor que trabajó con Shakira en novela colombiana ahora maneja Uber

El actor colombiano Pedro Rendón, recordado por producciones de televisión en los años 90 y por protagonizar junto a Shakira la novela El Oasis, reapareció públicamente desde Estados Unidos y reveló que actualmente trabaja como conductor de Uber en Orlando, Florida.

Además de hablar de su nueva vida fuera de la televisión, el actor lanzó fuertes críticas contra las narconovelas y aseguró que estas producciones han afectado la imagen de Colombia en el exterior.

¿Qué dijo Pedro Rendón sobre las narconovelas?

Pedro Rendón explicó en varios videos publicados en sus redes sociales que decidió retirarse voluntariamente de la actuación hace algunos años y empezar una nueva etapa en Estados Unidos.

Sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención fueron sus declaraciones sobre las producciones relacionadas con narcotráfico y crimen organizado.

El actor aseguró que las llamadas narconovelas terminaron encasillando el talento colombiano y proyectando una imagen negativa del país a nivel internacional.

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Según comentó, no está en contra de contar hechos históricos, pero considera que la televisión colombiana debería mostrar otros relatos y enfoques culturales.

Díganme ustedes cuántos actores no han repetido una y otra narconovela. ¿Por qué? Si son tan buenos actores... No más. No más. Está en nosotros cambiar, dijo.

¿Por qué Pedro Rendón decidió trabajar como Uber?

El actor reveló que actualmente vive tranquilo en Orlando y que trabajar como conductor de Uber hace parte de sus actividades diarias junto a otros empleos alternativos.

Durante sus recorridos como conductor, contó que ha escuchado comentarios que le generan preocupación sobre cómo perciben a Colombia algunos extranjeros.

Uno de los episodios que más lo impactó ocurrió cuando recogió a un pasajero europeo que, entre risas, aseguró querer viajar al país:

'Yo quiero ir a probar la cocaína en Colombia, uf, debe ser muy buena'. Creo que las narconovelas le han hecho muy mala publicidad a nuestro país, contó como anécdota el actor.

Para Rendón, este tipo de comentarios reflejan el daño que, según él, causaron las producciones centradas únicamente en narcotráfico.

Pedro Rendón fue una figura reconocida de la televisión colombiana durante las décadas de 1990 y 2000. Uno de sus trabajos más recordados fue El Oasis, producción en la que compartió pantalla con Shakira antes de que la barranquillera alcanzara fama mundial en la música.