James Rodríguez no sería el único: los jugadores que llegarían antes a Selección Colombia para el Mundial

La cuenta regresiva para los próximos partidos de la Selección Colombia ya comenzó y varios futbolistas empezarían a integrarse antes de lo previsto al grupo que lidera el técnico Néstor Lorenzo.

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Entre ellos aparece el nombre de James Rodríguez, quien confirmó que dejará a su club (Minnesota United) para sumarse cuanto antes a la ‘Tricolor’.

El volante colombiano disputará su último compromiso con el cuadro estadounidense el próximo domingo 17 de mayo y, según lo manifestó el propio jugador, viajará inmediatamente para ponerse a disposición de la Selección Colombia.

De esta manera, el ‘10’ podría estar entrenando desde el lunes 18 de mayo o incluso en días cercanos, pensando en la preparación rumbo al Mundial de 2026.

Los jugadores que comenzarían trabajos anticipados con Colombia

Sin embargo, James no sería el único futbolista en adelantarse a la concentración. Varios jugadores convocables ya terminaron competencia oficial con sus clubes, por lo que tendrían vía libre para comenzar entrenamientos en Medellín desde este mismo fin de semana.

Entre los nombres que más suenan aparecen Camilo Vargas, Álvaro Montero y Santiago Arias, quienes, al igual que James, integrarían ese primer grupo de futbolistas que iniciará el campamento anticipado de la Selección.

La idea del cuerpo técnico sería aprovechar estos días para comenzar trabajos físicos y tácticos con jugadores que tienen perfil mundialista y que hacen parte de la prelista que será enviada a la FIFA este lunes 11 de mayo.

Néstor Lorenzo empieza a mover fichas para la Eliminatoria

En la Federación Colombiana de Fútbol ya se vive un ambiente de expectativa por el inicio de esta nueva concentración.

Aunque todavía faltan varios futbolistas por terminar temporada en Europa y otras ligas, el entrenador Néstor Lorenzo quiere ganar tiempo y empezar a consolidar la base del equipo.

La llegada anticipada de referentes como James también representa una señal positiva dentro del grupo, especialmente por el liderazgo y experiencia que aporta el capitán de la Selección Colombia en momentos decisivos del camino al Mundial.