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Ceviche sin sazón: este es el nuevo eliminado de la cocina de MasterChef Celebrity

El interés por arriesgarse en la cocina le pasó factura a uno de los cocineros del reto.

Foto: IG @canalrcn
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Noticias RCN

agosto 19 de 2026
06:59 a. m.
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Un nuevo reto de eliminación se llevó a cabo en la cocina más famosa del país y nueve celebridades tuvieron que enfrentarse para lograr sorprender y asegurar su puesto en la competencia.

Sin embargo, no todas las recetas jugaron a favor de los participantes ya que el exceso de confianza y la falta de conocimiento pasaron factura.

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¿Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef?

El reto contó con 60 minutos y los nueve cocineros tuvieron que preparar un plato libre con los ingredientes disponibles en la despensa. El desafío obligó a la gran mayoría a salir de su zona de confort ya que varios se arriesgaron al hacer preparaciones que, hasta el momento, no habían realizado en el juego.

El tiempo avanzó y los fogones cada vez más se fueron calentando por lo que los jueces exaltaron el nivel que desde ya se está empezando a notar dentro de la competencia culinaria. El llamado de Claudia fue inminente, las manos arriba dejaron una incertidumbre de emociones entre aquellos cocineros en riesgo de salir eliminados.

Cada celebridad tuvo que pasar al frente para exponer la preparación que había realizado. Sin embargo, el desempeño de todos fue distinto ya que, aunque algunos recibieron halagos, otros se llevaron fuertes críticas.

Este fue el caso de Luisa Vergara, quien presentó un ceviche que, según los chefs, carecía de sazón y no logró tener la consistencia deseada al haber elegido una tilapia para preparar el mismo.

Así mismo, el chef Nicolás aseguró que la leche de tigre que preparó no tuvo la fuerza necesaria para deslumbrar el paladar por lo que dicho error era una debilidad trascendental en su plato.

Tras un serio debate entre los jueces al seleccionar al eliminado, Luisa Vergara fue la nueva celebridad eliminada de la competencia.

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Reacciones a la eliminación en MasterChef

La decisión de los jueces generó todo tipo de reacciones entre los demás participantes, quienes manifestaron su angustia por ver salir del juego a una de las participantes más alegres. La decisión se debatió entre Vergara y Martha, quien presentó un lomo saltado que tuvo problemas en su salsa y no logró tener la cocción deseada para Rausch.

Por su parte, Luisa rompió en llanto ya que expresó su frustración al haber presentado un plato sencillo sin la sazón requerida para el reto.

“A las personas que se fueron, las amé. Es que es un honor estar aquí al lado de una Marcela Carvajal, Marthica (...) Jimmy Vásquez, Emmanuel, Emiro, gracias por tu amistad y tu amor. Tener al frente a una persona como Jorge Rausch, Belén, Nico (...) aprendí un montón”, aseguró la comediante.

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