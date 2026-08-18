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Reconocido cantante tuvo que ser sometido a cirugía de emergencia: este es su estado

El artista informó que los especialistas le explicaron que su corazón estaba presentando algunas fallas.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 18 de 2026
06:43 p. m.
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En los últimos días, uno de los cantantes más reconocidos de México tuvo que pasar por el quirófano.

Se trata de Julio Preciado, el cantautor de banda sinaloense que tiene 59 años, es oriundo de Mazatlán e interpreta éxitos como '¿Qué puedo hacer por ti?', 'Dos hojas sin rumbo', 'Mírame' y 'Se fue mi amor'.

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¿Cuál fue la cirugía que tuvieron que realizarle? ¿Cuál es su estado de salud? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

A Julio Preciado, el reconocido cantante de México, tuvieron que ponerle un marcapasos

Antes de pasar por el quirófano, Julio Preciado tuvo un diálogo con el programa 'Sale el sol' y confirmó que le tenían que poner un marcapasos.

"En mi corazón salió un detallito y vamos a tener que instalarnos un marcapasos. El día 10 de agosto me lo van a poner, pero esto es para bien. Como dice el cardiólogo: 'no es tan urgente, pero entre más rápido sea, mucho mejor'", expresó el 'gigante de la banda'.

"Esto sería para unos eventos que suceden por la noche porque mi corazón deja de trabajar por uno o dos microsegundos. El marcapasos va a estar al pendiente y, cuando note que el órgano deja de responder, va a entrar a trabajar", añadió.

¿Cuál es el estado de salud de Julio Preciado, el importante cantante de México?

Julio Preciado se realizó el procedimiento quirúrgico en Guadalajara, sobre las 5:30 de la mañana (hora de México) y, de acuerdo con los especialistas, todo fue un éxito.

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En consecuencia, recibió el alta médica el 11 de agosto de 2026, también en horas de la mañana, y continúa recuperándose satisfactoriamente para volver a los escenarios.

"Le mando todas las oraciones del mundo", "Dios lo bendiga", "que se recupere pronto", "mucha salud para Julio" y "él es toda una leyenda", han sido algunos de los mensajes expresados en redes sociales por los seguidores.

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