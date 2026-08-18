El emotivo pedido de Rossy Lemos a Shakira tras su visita a Chocó por el terremoto

La cantante colombiana Shakira llegó a Quibdó, Chocó, una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que afectó gravemente a diferentes zonas del occidente de Colombia. Durante su visita, la artista recorrió sectores impactados por la emergencia y tuvo contacto con comunidades afectadas.

En medio de la visita de la artista barranquillera, se presentó uno de los momentos más emotivos de la jornada. La presentadora y periodista de Noticias RCN, Rossy Lemos, quien ha estado haciendo un cubrimiento muy cercano al departamento del Chocó con las familias afectadas, logró acercarse para hablar con la cantante.

¿Qué le dijo Rossy Lemos a Shakira durante su encuentro?

El encuentro quedó registrado en un video publicado por la propia Rossy. En las imágenes, la comunicadora aparece visiblemente emocionada y entre lágrimas le agradece a Shakira por su presencia y por el trabajo que ha desarrollado en el territorio durante las últimas décadas.

Mucho gusto, soy Rossy Lemos, te agradezco por venir. Te amamos con el corazón, ya has venido desde antes, tú siempre has llevado mi tierra en el corazón, desde Pies Descalzos, desde hace más de 20 años, solo te pido que cuando se apaguen las cámaras no nos sueltes. Te amamos..

La petición de Lemos fue respondida con un abrazo entre ambas. Posteriormente, la periodista describió el momento como una experiencia que conservará con especial cariño y agradeció a Shakira por escuchar las necesidades de las comunidades del Chocó.

“Un momento que guardaré con mucho cariño. Gracias por escuchar a mi tierra”, escribió Rossy Lemos al compartir el video en sus redes sociales. La publicación rápidamente generó reacciones de usuarios y figuras públicas, que destacaron el mensaje de la comunicadora y la importancia de mantener la atención sobre el departamento después de la emergencia.

La visita también sirvió para visibilizar el llamado a mantener la ayuda más allá de los primeros días posteriores al desastre. Para Rossy Lemos, el desafío ahora está relacionado con la reconstrucción y con conseguir aliados que acompañen al Chocó durante el proceso de recuperación.