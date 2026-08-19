Incendio en hotel de India, deja al menos nueve muertos, incluido un niño

Al menos nueve personas murieron y varias más resultaron heridas tras un incendio registrado durante la madrugada de este miércoles en un hotel de la ciudad de Calcuta, en el este de India. Entre las víctimas hay un niño, según informaron autoridades del cuerpo de bomberos.

El incendio se desató en un hotel de bajo costo y rápidamente generó una gran cantidad de humo, lo que dificultó la evacuación de las personas que se encontraban en el lugar.

Anuj Sharma, director de los bomberos del estado de Bengala Occidental, confirmó a la AFP que nueve personas perdieron la vida. De acuerdo con su reporte, entre los fallecidos se encuentran seis hombres, dos mujeres y un menor de edad.

El humo complicó el rescate

Las primeras informaciones indican que el humo se extendió por buena parte del hotel. Algunas de las víctimas fueron encontradas dentro de los baños, señaló Sharma, mientras los equipos de emergencia adelantaban las labores de rescate.

Las autoridades también informaron que otras nueve personas fueron rescatadas con vida y trasladadas a centros médicos para recibir atención.

En total, alrededor de 60 huéspedes se encontraban en el establecimiento cuando comenzaron las llamas.

¿Qué provocó la emergencia? Un aire acondicionado, entre las posibles causas

La investigación sobre el origen del incendio apenas comienza. Sin embargo, los primeros indicios apuntan a que un aparato de aire acondicionado pudo haber explotado y desencadenado el fuego.

Las autoridades deberán determinar ahora si existieron fallas en las instalaciones eléctricas, en los equipos del hotel o algún incumplimiento de las normas de seguridad que pudiera haber contribuido a la propagación de las llamas.

Entre los huéspedes afectados también podrían encontrarse ciudadanos de Bangladés que habían viajado hasta Calcuta para recibir tratamiento médico.

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Santosh Pathak, integrante del partido gobernante de Bengala Occidental, señaló que las autoridades trabajan para confirmar la nacionalidad de las víctimas.

Por ahora, la identificación de los fallecidos y la determinación de las circunstancias exactas del incendio continúan en proceso.