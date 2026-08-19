¡Otro millonario en Bogotá! Volvió a caer el MiLoto y estos fueron los números de la suerte

Bogotá volvió a celebrar un premio mayor de MiLoto. El sorteo realizado este martes 18 de agosto de 2026 dejó un nuevo ganador del acumulado, que se llevó $230 millones tras acertar los cinco números de la combinación.

La capital sigue teniendo suerte con este juego, pues es la segunda vez durante agosto que el premio principal cae en la ciudad.

Números ganadores de MiLoto del 18 de agosto de 2026

El sorteo 0591 de MiLoto dejó como combinación ganadora los números:

03 - 10 - 19 - 28 - 34.

El afortunado apostador acertó las cinco balotas y se quedó con el acumulado de $230 millones. Sin embargo, no fue el único que recibió dinero durante la jornada.

De acuerdo con el balance del sorteo, 10.873 jugadores resultaron ganadores en las diferentes categorías. Sumando el premio mayor y los reconocimientos por acertar menos números, la premiación entregada alcanzó aproximadamente los $310,3 millones.

El resultado también confirmó el buen momento que atraviesan los jugadores de Bogotá. Este es el segundo premio mayor de MiLoto que cae en la capital durante agosto y el sexto que se entrega en la ciudad en lo corrido del año.

MiLoto ya ha entregado 22 premios mayores en 2026

Con el ganador del sorteo del 18 de agosto, MiLoto llegó a 22 premios mayores entregados durante 2026, seis de ellos vendidos en Bogotá. La capital se consolida así como una de las ciudades que más veces ha celebrado el premio principal este año.

Para jugar MiLoto, los participantes deben seleccionar cinco números entre el 1 y el 39. Quienes acierten los cinco se llevan el premio mayor, aunque también existen categorías para los jugadores que logren cuatro, tres o dos aciertos.

Actualmente, la apuesta tiene un valor de $4.000, mientras que el acumulado inicia desde los $120 millones y aumenta cuando no aparece un ganador del premio principal.