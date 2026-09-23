Reconocida modelo colombiana rompió el silencio tras dedicarse ahora al contenido para mayores de edad

En internet no se ha parado de comentar el drástico cambio que tuvieron las redes sociales de la modelo vallecaucana Elizabeth Loaiza, quien, en las semanas más recientes, ha llamado la atención de sus seguidores al compartir clips inusuales a lo que esta tenía acostumbrada a su audiencia.

Pese a que la mujer ha sido reconocida ampliamente por su apariencia física, su vida en familia, su lucha contra los biopolímeros, la superación del cáncer que padeció al perder un hijo, entre otros temas políticos que implementó en sus redes, ahora Loaiza decidió reinventar su contenido que va dirigido a mayores de edad.

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¿Por qué Elizabeth Loaiza está recibiendo críticas?

La mujer es protagonista de un nuevo debate en redes sociales tras haber cambiado su contenido para hacer ahora videos dirigidos a adultos.

Pese a que precisó que dicho trabajo lo ha realizado en compañía de su esposo, las críticas no han tardado en aparecer ya que cientos de usuarios han cuestionado el mensaje que estaría proyectando a partir de su nuevo negocio.

Loaiza tuvo la oportunidad de hablar en el mañanero de La Mega en donde reveló de dónde nació su interés por empezar a realizar dicho contenido de la mano de su esposo y la falta de costumbre de su público al verla protagonizando su faceta corporal.

“Todo empezó hace tres años. Al principio no mostraba absolutamente nada, no mostraba como lo había hecho anteriormente. Al pasar el tiempo nos fuimos dando cuenta de que nos daba fetiche de que nos vieran entonces fue bueno (...) hay que subirle el tono”, afirmó.

Pese a que aseguró que toda su vida ha vivido de vender su imagen y no de su cuerpo, Elizabeth explicó que la decisión de crear el contenido fue dialogada con todo su núcleo familiar para empezar a realizarlo.

Hija de Elizabeth Loaiza salió en defensa de su madre

A la discusión se ha sumado la hija mayor de la modelo, quien tomó sus redes sociales para afirmar que apoya la decisión de su madre y exaltar los métodos que sus padres han utilizado para lograr adquirir dinero.

“Mi hija mayor estudia en la universidad y me dijo ‘Mamá, haz lo que quieras (...) tú eres un adulto muy diferente a mí y si me dicen algo yo digo que es mi mamá, es su vida y ella verá qué hace con lo de ella’. Mi hija es muy madura en ese sentido”, afirmó Loaiza.

Finalmente, la mujer reveló que ha logrado “salvar matrimonios” por medio del contenido que graba junto a su esposo ya que, en dicha aplicación, afirmó conocer historias de personas solitarias dentro de sus relaciones personales.