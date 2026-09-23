¿Shakira y Maluma estarán juntos en España?: esto se sabe de su posible presentación

Shakira es tendencia mundial al tener rotundo éxito con su residencia en España, país que la mujer eligió para darle fin oficialmente a su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ por medio de una celebración que durará 4 fines de semanas.

Durante su primer fin de semana, la intérprete de ‘Suerte’ sorprendió a miles de fanáticos con su presentación y la fiesta que se logró vivir antes, durante y después del concierto al poner a vibrar a los asistentes con la fiesta colombiana en el “Macondo Park”.

Pese a que todavía faltan 3 fines de semanas en donde la mujer ya ha prometido amplias sorpresas, ahora las miradas están puestas sobre Maluma al haber tenido un rotundo éxito con su nueva colaboración ‘Agua’.

¿Shakira cantará con Maluma en España?

La fórmula musical entre la barranquillera y el paisa no falla, pues los colombianos han puesto a bailar a millones de oyentes con su rotundo éxito que ya ha logrado posicionarse dentro de las listas de reproducción musical de todo el mundo.

‘Agua’ ha ingresado como la cuarta colaboración entre los colombianos, quienes ya han catapultado éxitos anteriores como ‘Chantaje’, ‘Trap’ y ‘Clandestino’. Sin embargo, esta nueva canción ha traído consigo más sorpresas ya que la melodía cuenta con un sorprendente videoclip que es protagonizado por las dos celebridades.

La canción ya es tendencia en todas las redes sociales por lo que ambos artistas la han usado para compartir clips en sus respectivos perfiles. Por su parte, Shakira publicó un video cantando la canción que llevaba el texto: “¿Les cuento o no les cuento el día que viene @maluma a cantar conmigo aquí en Madrid?.

Por supuesto, el comentario ya ha generado cientos de reacciones ya que sus fanáticos dieron a conocer su amplia expectativa por conocer la fecha oficial en la que se contará con la presencia del antioqueño. Maluma tampoco se quedó atrás, pues este comentó: “Shakkk era secreto jaja”.

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Shakira y Maluma encienden las redes sociales

Por otro lado, el videoclip de la canción ‘Agua’ ya es viral en todas las redes sociales y se ha convertido en objeto de elogios hacia los dos artistas. En el video, que es protagonizado por ambos cantantes, se les observa bailando de manera sensual al ritmo del pegajoso merengue que seleccionaron para este encuentro musical.

El video, publicado hace cinco días, ya cuenta con nueve millones de vistas en YouTube y dos millones de likes en el clip promocional publicado en los dos perfiles de los colombianos en Instagram.