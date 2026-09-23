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"Si soy completamente honesta, me muero de miedo" Joy confirma separación de Jesse & Joy

La cantante del dúo musical rompió el silencio después de que su compañero confirmará que se dedicaría únicamente a su familia.

Joy confirma separación de Jesse & Joy
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 23 de 2026
06:20 p. m.
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Casi dos semanas después de que el artista Jesse Huerta, del grupo musical Jesse & Joy, anunciara a través de sus redes sociales que se tomaría un tiempo para dedicarse a su familia y separarse profesionalmente de su hermana Joy, la cantante ha publicado unas palabras en las que confirma que seguirá cantando y que el grupo continuará.

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"Tengo miedo, sí. Pero aquí estoy. Y mientras ustedes quieran seguir cantando conmigo, yo voy a seguir cantando con ustedes", escribió Joy. Además, anunció que cumplirá con todos los compromisos pactados para lo que queda del 2026 y el 2027. En el comunicado del artista, ya había aclarado que también cumpliría con las presentaciones que tenían programadas hasta el 5 de diciembre del presente año.

Polémica por la creación de 'Jesse y los Supernovas'

Justo el mismo día en que la cantante manifestara su opinión sobre la separación, Jesse publicó una imagen en su Instagram con el logo de un grupo musical llamado 'Jesse y los Supernovas' con el texto "Antes de la primera señal, queremos darte la bienvenida", dando a entender que pronto anunciarán que la banda iniciará un proyecto musical.

La publicación inició rápidamente a recibir cientos de comentarios atacando al artista porque los fanáticos consideran que el motivo real por el que decidió separarse del dúo no era para pasar tiempo con su familia, sino para dedicarse a su nueva agrupación. A partir de esto, Jesse publicó una carta aclarando lo sucedido: "Nunca dije que me alejaría de la música (...) es un proyecto que estaba planeado desde hace meses. Mi hermana y mi equipo lo sabían", escribió.

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Jesse & Joy se separan tras 21 años

Los intérpretes de éxitos como 'Dueles' o '¡Corre! dejarán de cantar juntos tras 21 años de una gran trayectoria y después de cumplir con sus compromisos pactados, será la cantante Joy quien continúe en solitario el legado, interpretando sus canciones por todo el mundo.

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