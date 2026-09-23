Karol G fue vista disfrutando de fiesta clandestina en un establecimiento en Nueva York

Carolina Giraldo ha vuelto a tomarse las redes sociales tras protagonizar un inquietante momento, captado en cámara, en donde fue vista celebrando en un establecimiento comercial ubicado en Nueva York junto a varios de sus amigos y demás asistentes que se encontraban allí.

Sin embargo, su aparición tomó por sorpresa a varios de los comensales que estaban presentes en el restaurante ya que la mujer cambió el ambiente del establecimiento al convertirlo en una fiesta nacional.

Karol G fue vista celebrando en Nueva York

Se trató de la salsamentaria La Milagrosa, ubicada en Brooklyn, en donde Karol G decidió aparecer para compartir con sus amigos y las personas que se encontraban presentes en el establecimiento.

Pero lo que inició como una noche normal se convirtió en una amplia celebración ya que la ‘Bichota’ decidió hacer una fiesta, al mejor estilo colombiano, con todas las personas que la acompañaron.

Dentro de las canciones que todos los asistentes disfrutaron no solamente cantaron varios de sus éxitos más famosos, pues la antioqueña decidió bailar al ritmo de Diomedes Díaz, Omar Geles, Miguel Morales, entre otros de los mejores clásicos del reggaetón.

Con unas gafas negras, un jean y un suéter de rayas, Karol G no solo bailó con todas las personas dentro del restaurante ya que también decidió alzar a una de las mascotas que se encontraba en el sitio para besarla y bailar junto a esta.

Las imágenes ya son virales en redes sociales ya que cientos de usuarios han exaltado la sencillez de la artista y su entusiasmo al compartir varias de las tradiciones nacionales que se conservan durante las fiestas familiares en Colombia.

Pero su visita al restaurante no solamente se pudo disfrutar durante una noche, pues Carolina decidió volver al día siguiente para continuar la fiesta con las dueñas del establecimiento y dejar un amplio autógrafo en una de las paredes del local.

Karol G habla de sus cambios personales

Por otro lado, la intérprete de ‘Bby Wow’ logró hablar con Noticias RCN, en un espacio dirigido a los medios de comunicación, sobre los cambios que ha enfrentado con la evolución de su carrera musical. En medio de su respuesta, Giraldo exaltó la importancia de cuestionarse el propósito que tiene al encontrarse viva.

“Yo me siento diferente, creo que soy una persona que me pregunto y me cuestiono mucho a qué venimos al mundo si solo vivimos una vez (...) cuál es el propósito y tiene que haber un propósito. Muchas veces buscamos el propósito afuera y yo creo que nuestra responsabilidad como seres humanos es mirar para adentro para poder cambiar el entorno”, aseguró.

Así mismo, hizo referencia al sentimiento que hoy le genera seguirse autoproclamado como la ‘Bichota’ bajo un concepto que, lejos de mostrarla como una mujer perfecta e intocable, hoy representa más su parte humana.

“Ahora me siento super ‘Bichota’ porque no me da pena mostrarle al mundo cuando no estoy bien, cuando estoy pasando por situaciones y el disco por ejemplo es full eso”, añadió.