Emiro Navarro no se quedó callado y confrontó frente a frente a Karina García en La Casa de los Famosos

El último 'brunch' que se realizó en La Casa de los Famosos Colombia 2025 terminó con múltiples confrontaciones y una de ellas fue entre Emiro Navarro y Karina García.

La modelo paisa, que reingresó a la casa como 'jefe de campaña', ha acusado a Emiro Navarro de no ser el mismo del inicio de la competencia. Sin embargo, el creador de contenido se mostró en desacuerdo y la enfrentó cara a cara.

¿Qué le dijo Emiro Navarro a Karina García en el 'brunch' de La Casa de los Famosos Colombia 2025

"Karina, conmigo no vengas a persignarte ni a venir a hablar de quién es otro porque tú también lo eres. Mira la actitud de altivez, te crees como si estuvieras en la final", le dijo Emiro Navarro a la modelo paisa cara a cara.

"Yo era uno de los que te defendía y tú lo sabes. Yo les decía que se calmaran porque tú no eras así, pero de verdad que ahora no estoy viendo a la persona que se fue. No critiques lo que también eres", concluyó el creador de contenido.

Además, Emiro Navarro también le dijo a Karina García que se estaba metiendo en el juego y tratando de restarle protagonismo a los participantes que se encuentran cerca de llegar a la gran final del próximo 9 de junio.

Sin embargo, la modelo antioqueña no quiso confrontarlo, sino que simplemente le indicó que le deseaba que Dios lo bendijera.

¿Cuándo se conocerá al próximo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2025?

En la noche de este 5 de junio, después de que se muestre una rueda de prensa inédita, los participantes ingresarán a la sala de eliminación y conocerán el veredicto de Colombia.

¿Quién abandonará la competencia? Descubra los detalles en la pantalla de Noticias RCN y en la aplicación digital que puede descargar aquí.