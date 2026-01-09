Emmanuel Restrepo enfrentó al chef Rausch y protagonizó acalorada discusión

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia vivieron su más reciente eliminación en donde Milena López fue la celebridad que tuvo que abandonar para siempre las instalaciones de la cocina más famosa del país.

Sin embargo, en medio del desafío propuesto por los cocineros, el actor Emmanuel Restrepo no se guardó nada ya que manifestó su interés por hacerle saber su desacuerdo en los conceptos compartidos por el magistral cocinero.

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¿Qué pasó entre Emmanuel Restrepo y el chef Rausch?

El más reciente reto de eliminación elevó el sentimentalismo, las emociones y el estrés por conocer el desempeño de los participantes que estaban a punto de despedirse para siempre del reality.

Emmanuel, Pautips, Víctor, Milena, Tuto y Mariana enfrentaron un duelo sin precedentes para intentar convencer con su sabor y las mejores técnicas culinarias.

Sin embargo, las exigencias de los jueces generaron inquietud en más de un participante. Este fue el caso de Emmanuel Restrepo, quien decidió enfrentar específicamente al chef Rausch para hacerle saber su inconformidad y cansancio.

“Estoy cansado y se lo digo en la cara porque no tengo nada que esconderle. Si no me hablas, cómo quieres que no tenga un problema (...) es horrible. Por qué yo no le puedo decir nada a Rausch y tengo muchas cosas que decirle”, aseguró el actor.

Pese a que el cocinero manifestó su inquietud por los reclamos del actor, el chef Nicolás de Zubiría decidió intervenir para recalcar algunas de las principales fallas que han identificado en el hombre.

“A veces sentimos que la cabeza te juega una mala pasada y que a veces puedes ser tu propio enemigo”, aseguró el cocinero.

No obstante, Restrepo siguió alegando sentirse ignorando por Rausch al momento de cocinar en cada uno de los retos en los que se reciben visitas por parte de los jueces.

Pese a los reclamos de su parte y su decisión de no querer hablar o responder ante los cuestionamientos, los chefs aseguraron que su preparación era buena.

Pautips rompe en llanto en MasterChef

Por otro lado, la creadora de contenido sorprendió a los chefs al presentar un merengón suculento que fue digno de elogios por parte de los tres chefs. Pese a que su plato fue exaltado, las preparaciones de Sebastián Vega y Sebastián Villalobos se llevaron la salvación.

Ante este hecho, la creadora de contenido rompió en llanto al alegar que no se encontraba conforme con las “injusticias”. Por esto, manifestó que los jueces califican los platillos de manera “personal”.