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Este es el panorama actual de la economía informal en Colombia: Anif

Luz Magdalena Salas informó que hay 578.000 ocupaciones nuevas, pero la mayoría carece de protección en pensiones y salud.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2026
12:49 p. m.
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La informalidad laboral continúa siendo uno de los principales desafíos económicos de Colombia, manteniéndose por encima del 50%, en un contexto donde la generación de empleo se concentra principalmente en trabajadores por cuenta propia.

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Luz Magdalena Salas, vicepresidenta de Anif, explicó que, si bien la cifra de desempleo sigue disminuyendo, la calidad del empleo generado presenta serias deficiencias.

De los 578.000 ocupados nuevos registrados, más de 400.000 son en cuenta propia, una modalidad que históricamente se asocia con trayectorias informales.

Lo que nosotros queremos es que los trabajadores sean formales para que estén protegidos en pensiones, en salud (…) el empleo que se está generando es un empleo que no necesariamente es de buena calidad, porque no está haciendo un desempleo formal.

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¿Cómo está la economía informal en Colombia?

La vicepresidenta de Anif destacó que, al comparar julio de 2026 con julio de 2025, el balance es positivo, con mejoras en la tasa global de participación y la tasa de ocupación.

Sin embargo, al analizar los datos desestacionalizados, comparando julio con junio del mismo año, la situación "parece que no estuviéramos en una mejora del mercado laboral como la que hemos estado viendo en los últimos meses".

Un dato particularmente revelador es que de los 580.000 empleos generados, solo 39.000 de ellos son asalariados privados, lo que evidencia la concentración en modalidades de baja protección social.

Salas también alertó sobre la dependencia del sector público en la generación de empleo:

En los últimos meses, y yo diría los últimos trimestres, la creación de empleo se ha generado principalmente en sector público (…) es un empleo que no genera productividad ni crecimiento como si lo generan otras actividades productivas.

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¿Cómo está planteado el empleo para el PGN?

En cuanto al presupuesto nacional, la vicepresidenta de Anif se refirió a la necesidad de sincerar las cuentas antes de implementar ajustes fiscales.

Es muy difícil planear sin tener claridad de qué le está entrando y tampoco sabe cuáles son las deudas.

Sobre el ajuste fiscal, Anif recomienda que "el gobierno debería estar recortando o haciendo unos ajustes mucho más exhaustivos con algunas medidas de ingresos, pero no hay posibilidad de alcanzar un ajuste en materia de déficit fiscal sin crecimiento económico".

Respecto al futuro del empleo, Salas proyectó que la reconstrucción del país podría generar un impulso en algunas actividades, en el empleo en actividades como la construcción, como la logística, como las manufactura", aunque advirtió que el recorte presupuestario podría afectar las cifras de desempleo al reducir posiciones en el sector público.

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