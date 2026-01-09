Video | Padres arriesgan la vida de sus hijos para colarse en TransMilenio

Un video que está circulando en redes sociales de unos padres corriendo por las vías del TransMilenio en compañía de sus hijos para colarse por las puertas de ingreso a los articulados, ha generado indignación en los usuarios y pone una vez más sobre la mesa la problemática de los colados en el transporte público de Bogotá.

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El lamentable caso se registró en la estación Calle 72, que fue recientemente entregada tras las obras que se están realizando en la troncal Caracas. En el vídeo se puede observar cómo la familia corre hacia la estación mientras se asegura de que no venga ningún articulado y logran entrar de manera irregular sin ningún policía y personal de seguridad que vigile la estación.

Indignación en redes sociales

Las imágenes, que se han vuelto virales en redes, han desatado una ola de críticas y comentarios en contra de estos padres de familia; por un lado, se condena la irresponsabilidad al arriesgar de esta forma la vida de unos niños por no pagar un pasaje y, de igual forma, se cuestiona la enseñanza que le están dejando a sus hijos al inducirlos a hacer lo incorrecto sin importar sanciones o consecuencias.

Además de la condena social que están teniendo los padres de familia, algunos usuarios de redes han inclinado sus denuncias hacia el transporte público de la ciudad; hay quienes aseguran que estas decisiones extremas de arriesgar la vida se deben al alto precio de los pasajes para acceder al transporte y también se cuestiona la facilidad que hay en algunas estaciones, principalmente las nuevas, para ingresar de forma irregular, ya que no cuentan con puertas que se cierren por completo.

TransMilenio se pronunció ante video viral

La entidad se pronunció respecto de lo sucedido e informaron: "Trabajamos de manera articulada con la Policía y nuestro equipo de seguridad para fortalecer los controles y prevenir la evasión del pago". Actualmente existen multas económicas por ingresar al sistema por lugares no autorizados y también existen datos que confirman que varias personas han perdido la vida por cometer estas acciones irresponsables.