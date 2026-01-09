Westcol vivió momentos de pánico tras decidir acampar en el bosque a altas horas de la madrugada

Una nueva polémica ha sido desatada por Westcol, quien, en las horas más recientes, decidió hacer un stream de más de cinco horas en donde acampó, en medio del bosque, junto a dos creadores de contenido. El viral espacio se prestó para que todos los presentes se sinceraran al compartir anécdotas paranormales y jugar la tabla ouija.

Sin embargo, la transmisión se vio interrumpida por diferentes sucesos inexplicables que desataron temor entre los famosos, quienes decidieron salir del lugar para evitar exposición.

Westcol revela anécdota paranormal

El stream inició y Westcol tuvo la oportunidad de compartir el espacio en compañía de El Muñe y Chanty, dos famosos creadores de contenido cercanos al empresario.

En medio de matorrales, los famosos instalaron una carpa a la que decidieron ingresar para transmitir, tomar licor, hablar sobre anécdotas paranormales y jugar la tabla ouija.

Sin embargo, el antioqueño sorprendió al revelar detalles de una presunta experiencia paranormal en la que afirmó haber sido víctima de brujería por medio de un hombre, quien habría estado interesado en una de sus exparejas.

Tras empezar a experimentar sensaciones extrañas, el hombre decidió acudir a un experto para lograr aliviar aquellos síntomas que lo estaban aquejando. En dicho punto logró descubrir que, al parecer, una persona habría consignado ocho millones de pesos para causarle daños.

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Westcol se lleva susto en medio del bosque

El steam continuó y los tres creadores, junto al camarógrafo, decidieron beber y compartir más anécdotas paranormales. Sin embargo, la charla se vio interrumpida ante la presencia del tablero de madera que generó distintas reacciones en Westcol, quien manifestó no tener interés en participar en el juego.

Pese a las oposiciones, todos terminaron haciendo uso del artefacto que generó amplio temor y desconcierto entre los usuarios conectados en ese instante.

Aunque la lluvia estaba cayendo y las hojas golpeaban la carpa en la que se encontraban, todos los presentes se llevaron un amplio susto ya que, de manera inesperada, algo sacudió la carpa desde el exterior.

El hecho generó gran desconcierto entre los famosos, quienes decidieron salir de la tienda para huir de la zona en la que se encontraban acampando. Finalmente, los famosos decidieron cerrar el juego y cortar el stream.

Pese a que el video fue compartido en redes sociales, los últimos minutos del live dejaron al descubierto una pelea entre los tres famosos, quienes se disputaron la responsabilidad por estar en aquel sitio, a altas horas de la madrugada, sin protección.