¿Andrea Valdiri y Felipe Saruma se reconciliaron? Este VIDEO desató rumores

Andrea Valdiri y Felipe Saruma protagonizaron una de las relaciones más mediáticas de Colombia.

El romance comenzó en 2021 y, un año después, decidieron casarse por lo civil en el Hotel El Prado, situado en Barranquilla.

Felipe Saruma fue cercano a las hijas de Andrea Valdiri e, incluso, durante su relación, ambos creadores de contenido publicaron múltiples viajes y celebraciones familiares.

Sin embargo, tras una serie de desacuerdos, Felipe Saruma y Andrea Valdiri se separaron a finales del 2023, aunque prefirieron reservarse la causa principal.

Estos reconocidos influencers han afirmado que su relación finalizó en los mejores términos, pero se han mantenido alejados desde que concluyó su historia sentimental.

No obstante, en las últimas horas, se publicó un video que desató rumores de que habrían tenido un acercamiento. ¿Cuál fue?

Este es el video que encendió los rumores de una supuesta reconciliación entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma

En sus redes sociales, Andrea Valdiri posteó un video entrenando y, en el plano de la grabación, un hombre con gorra apareció sentado en la parte de atrás.

Al ver ese material audiovisual, varios internautas aseguraron que físicamente era muy parecido a Felipe Saruma y comenzaron a preguntarse si en verdad el creador de contenido estaba junto a la barranquillera.

No obstante, hasta el momento, no se ha confirmado que él fuera la persona del video y, además, los influencers tampoco se han pronunciado.

Es así como las versiones relacionadas con una supuesta reconciliación simplemente hacen parte de una serie de rumores difundidos en las redes sociales.

¿Cuáles han sido las reacciones de los seguidores tras el supuesto encuentro entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma?

El video que le dio paso a los murmullos continúa siendo viral y, por lo tanto, los internautas siguen pronunciándose.

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"Ese no es él", "que eso no vaya a pasar", "¿será que sí es Saruma?", "ahora quedé perdida" y "no se me parece", han sido algunos de los comentarios.