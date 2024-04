Emmanuel Restrepo no iba a ser Carmelo Rendón en 'Rigo': "Hice el casting para otro personaje"

Emmanuel Restrepo Zapata se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la televisión colombiana, luego de su papel de 'Carmelo Rendón' en 'Rigo', el cual posteriormente trasladó a La Casa de los Famosos, otra producción del Canal RCN. El actor nacido en Medellín, de 31 años, dio detalles de estas incursiones en la 'pantalla chica', luego de una vida dedicada al teatro.

Restrepo le dio vida al hijo del enemigo de Rigoberto Urán (interpretado por Juan Pablo Urrego). Evaristo Rendón (Julián Trujillo) y Carmelo conformaron una dupla memorable y el artista antioqueño logró prolongar la 'estadía' de Carmelo en la novela, algo que ya había conseguido en 'Enfermeras', cuando llevó a cabo el rol de 'Byron Marchena'.

"Yo empecé a estudiar teatro a los siete años, muy chiquito, en el Teatro Popular de Medellín. Llegué ahí por pura casualidad porque, la verdad, no había ninguna vena artística en la familia. Y ahí me quedé estudiando para toda la vida. Me encanta hacer teatro, hoy en día me la peleo mucho para seguir haciendo mientras hago televisión. El contacto directo con el público genera una adrenalina muy adictiva", empezó diciendo el Maestro en Arte Dramático, quien es egresado de Arte Dramático en la Universidad Central, en una conversación con ‘Tu Tele’, del Canal RCN.

"Yo ya había trabado con RCN haciendo 'Enfermeras', para hacer un personaje de un capítulo. Pero el personaje gustó un montón, era muy entrañable y mí me gustaba mucho. Me dirigió Catalina Hernández (la misma de 'Rigo') y le 'sacaron mucho el jugo'; terminé haciendo como 15 capítulos. Terminó siendo una historia que generó mucho en el público", agregó Restrepo.

¿Cómo fue el proceso de Emmanuel Restrepo en 'Rigo'?

Hice el casting para 'Rigo' con Jorge Avendaño, haciendo otro personaje y cuando sale el casting me dice que prepare el de ‘Carmelo’. Entonces lo preparé a la carrera y ese era muy divertido. Entonces le pude 'sacar mucho jugo' y cuando lo hice, a las semanas me avisaron que había quedado para este personaje. 'Carmelo Rendón' tenía muy poquitos capítulos, era un personaje muy pequeño y con Julián Trujillo ('Evaristo Rendón') empezamos a notar una química, entonces el personaje empezó a agrandarse"

Emmanuel Restrepo habló de La Casa de los Famosos

"He tenido mucho agradecimiento por el buen recibimiento de 'Carmelo' en La Casa de los Famosos. Yo tenía mucho miedo de sacar ese personaje de la ficción a este reality. Me costó mucho, las primeras semanas lo sufrí mucho. Ha sido muy divertido y ha generado algo muy positivo en la gente", concluyó.