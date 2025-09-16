Karol G se convierte en la primera colombiana en ser headliner del festival Coachella 2026

Se presentó el lineup de Coachella 2026 y Karol G encabeza el festival junto con Justin Bieber y Sabrina Carpenter.

¿Cuándo se va a realizar festival Coachella 2026?

El festival se realizará en su sede habitual en el Empire Polo Club de Indio, California, durante dos fines de semana, específicamente, del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril del 2026.

Karol G encabezará las jornadas dominicales y se convierte en la primera mujer latina en ocupar la posición principal en la historia del festival.

Su participación llega tras el lanzamiento de su reciente álbum 'Tropicoqueta' 2025 y su actuación en el medio tiempo del partido de la NFL en Brasil y su más reciente concierto en la Ciudad del Vaticano junto con Andrea Bocelli.

¿Quiénes son los artistas confirmados para Coachella 2026?

Luego de confirmar la icónica presencia de Karol G, otros artistas confirmados son Justin Bieber y Sabrina Carpenter.

Justin Bieber regresará a los escenarios los días sábados, convirtiéndose en el gran protagonista tras más de tres años sin ofrecer un concierto completo.

Por su parte, Sabrina Carpenter abrirá los viernes como artista principal, después de brillar en su presentación de 2024 como

¿Cuál fue la reacción de Karol G tras su anuncio de Coachella 2026?

A través de redes sociales, la artista compartió un emocionante mensaje a todos sus seguidores, afirmando su participación en el festival y su alegría por ser parte de este gran show musical.

"Coachella 2026, LA BICHOTA ES HEADLINER🔥 Nos vemos en el desierto 😏🧡🌵✨ #TROPICOACHELLA MODE ON, expresó la artista a través de sus redes sociales.

Claramente, las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y muchos de ellos se emocionaron por el anuncio de la artista, destacando el gran impacto que ha tenido su música a nivel mundial.

"La primera latina siendo headliner en Coachella, REINA", "Reinota a romper", "Me siento feliz con cada cosa que logras", expresaron algunos internautas.