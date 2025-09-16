Ryan Castro anuncia colaboración con reconocida marca deportiva: así luce

Ryan Castro, uno de los cantantes colombianos de mayor 'boom' mediático durante el último tiempo, ha anunciado su colaboración con la reconocida marca deportiva Nike. Esta colaboración representa una fusión natural entre el sportswear, la música y el street culture, llevando la esencia de las calles a los escenarios más influyentes del continente.

La relación entre el cantante y la marca americana, se lanzó recientemente bajo el nombre de "Nike By Ryan Castro", una cápsula exclusiva cocreada por el artista que incluye diseños originales estampados en prendas textiles, así como una serie de accesorios pensados para customizar productos Nike. Entre estos se encuentran cordones, sujetadores para cordones, pines y llaveros, todos con un fuerte componente narrativo y cultural.

Así luce la colaboración de Ryan Castro

Este drop es especialmente significativo para Ryan, ya que está inspirado en Curazao, la isla donde creció y de donde es originaria su madre. Curazao también influye profundamente en su nuevo álbum, Sendé, por lo que esta colaboración representa un homenaje íntimo y personal a sus raíces. Llevar esta propuesta a la isla que lo vio crecer, de la mano de una marca global como Nike, marcó un hito muy especial en su carrera.

Más allá del vestuario, la conexión entre Ryan y Nike también se refleja en su música. El artista ha compuesto canciones como Jordan, inspirada en la icónica línea de zapatillas, y ha hecho referencias constantes en sus letras a modelos legendarios como las Air Force 1, consolidando así una relación orgánica con la marca.

Ryan Castro integra piezas de las últimas colecciones de Nike, proyectando un estilo urbano, auténtico y coherente con su identidad artística. Durante la grabación de su más reciente videoclip, Sanka —realizado el pasado fin de semana—, lució prendas de la icónica colección Total 90, rindiendo homenaje a una de las eras más recordadas del deporte y la moda.

Su concierto más reciente en la isla fue un éxito total, no solo por su impacto musical, sino también por la fuerza cultural de esta colaboración. Nike y Ryan Castro están liderando la conversación urbana en Latinoamérica, inspirando a nuevas generaciones a expresarse con libertad, orgullo y estilo.

“En Nike entendemos que la cultura urbana es una poderosa forma de expresión, y por eso trabajamos con artistas que, como Ryan Castro, están transformando el panorama musical y social en la región. Así como lo hemos hecho a nivel global con talentos como J Balvin, esta alianza con Ryan nos ha permitido conectar de manera auténtica con nuevas generaciones. Desde el desarrollo de producto personalizado hasta experiencias en vivo que generan un fuerte vínculo con los consumidores, seguimos apostando por estar a la vanguardia de las tendencias que definen el presente y el futuro del sportswear”, dijo el CEO de Nike.