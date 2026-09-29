Inició la venta de entradas para el Festival Estéreo Picnic 2027: conozca los precios y fechas de venta

El próximo 19, 20 y 21 de marzo de 2027 en el Parque Simón Bolívar se celebrará la decimosexta edición del Festival Estéreo Picnic y desde el 29 de septiembre de 2026 se podrán adquirir las entradas en la etapa 'creyentes'.

La preventa para clientes del Grupo AVAL, incluida la billetera digital DALE!, inició el martes 29 a las 12 del mediodía y se extenderá hasta el 30 a las 11:00 a.m. o hasta agotar existencias, mientras que la venta general iniciará el jueves 1 de octubre también a las 12:00 P.M. e irá hasta el 6 de octubre a las 9:59 a.m.

Precios para el FEP 2027

Los precios para los más fanáticos que quieran adquirir las entradas anticipadamente estarán desde los 999 mil pesos la entrada general en etapa 1 hasta los $2.999.000 el combo de tres días en etapa 2 para la zona VIP; también estará habilitada una zona exclusiva para menores que deberán asistir en compañía de un adulto y podrán adquirir la entrada desde los 979 mil pesos por el combo de tres días.

La cuenta de X, @musictrendscol, especializada en música y conciertos, anunció que tan solo una hora después de iniciada la etapa 1, ya había más de 5 mil boletas vendidas.

Aún no se conocen artistas que vayan a ser parte del festival pero desde redes afirman que a pesar del relevo generacional que está viviendo el evento, siempre se ofrecen opciones para todos los gustos y lo fanáticos esperan que la edición 2027 no sea la excepción.

¿Qué incluye la zona 'general +'?

Para esta edición, la organización ha implementado una nueva zona catalogada como 'general +' en la cual los asistentes podrán tener acceso a baños exclusivos, zonas con filas más cortas y otros beneficios exclusivos.

Las entradas se podrán adquirir a través de la plataforma 'Ticketmaster' y el evento es producido por 'Páramo Presenta'.