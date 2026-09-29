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Colombiano de 18 años hizo una canción desde su habitación y logró un premio internacional en España

El joven logró el reconocimiento a Mejor Ingeniería de Sonido en Canción Pop en los Premios Latino España e Iberoamérica 2026.

Foto: VER.SA
Foto: VER.SA

Noticias RCN

septiembre 29 de 2026
01:00 p. m.
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Con apenas 18 años, el colombiano VER.SA logró llamar la atención internacional gracias a ‘Incinerado de Amor’, una canción que compuso, escribió, produjo, grabó y mezcló él mismo.

En una industria en la que detrás de una producción musical suelen trabajar compositores, productores, ingenieros y técnicos especializados, VER.SA decidió asumir dichas funciones por su cuenta.

El resultado de ese trabajo fue reconocido en los Premios Latino España e Iberoamérica 2026, donde obtuvo el galardón a Mejor Ingeniería de Sonido en Canción Pop por su melodía.

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VER.SA produjo y mezcló ‘Incinerado de Amor’ desde Colombia

Una de las particularidades del proyecto es que la canción no fue realizada en un gran estudio internacional. VER.SA estuvo detrás de la composición, escritura, producción, grabación y mezcla de su éxito al combinar dicha forma de trabajo artístico con la ingeniería de sonido.

“Para mí este premio significa que los sueños se cumplen trabajando desde tu cuarto. Compuse, produje y mezclé todo yo mismo, y que hoy un jurado en España valore ese trabajo y me premie a mis 18 años es algo que nunca voy a olvidar”, aseguró el artista.

La producción independiente se ha convertido precisamente en uno de los elementos que caracterizan su proyecto musical. Además de interpretar sus canciones, el joven participa directamente en la creación de la identidad sonora de sus trabajos.

“Quiero demostrar que en Colombia hay jóvenes haciendo música que suena a nivel mundial”, agregó el artista.

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VER.SA viajará a Madrid para recibir el reconocimiento

El siguiente paso en su carrera tendrá lugar el próximo 5 de octubre de 2026, cuando VER.SA viaje a Madrid para participar en la gala oficial de los Premios Latino España e Iberoamérica. La ceremonia tendrá lugar en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, donde se reunirán artistas, productores y otros profesionales vinculados con la industria musical iberoamericana.

Allí, el colombiano recibirá oficialmente el reconocimiento obtenido por la ingeniería de sonido de Incinerado de Amor.

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