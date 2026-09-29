Versión del padre de un bebé de siete meses que habría sido asesinado por su mamá de 18 años

El padre del bebé de siete meses que falleció en el hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín habló de la presunta responsabilidad la mujer de 18 años detenida como principal sospechosa de la muerte de su hijo, en un aparente caso de maltrato infantil ocurrido en el municipio de Bello, Antioquia.

RELACIONADO Cárcel para mujer de 18 años por el fallecimiento de su bebé de 7 meses en Antioquia

De acuerdo con el informe de la Fiscalía, la joven habría agredido al menor durante varios días antes de llevarlo al hospital, el pasado 21 de septiembre, donde falleció 24 horas después.

Las autoridades señalan que el bebé llegó con lesiones compatibles de una agitación violenta del cuerpo, es decir, lo que se conoce como zarandeo.

Padre del bebé asesinado a golpes entregó su versión

El padre del bebé aseguró que su hijo estuvo en un hogar sustituto del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) desde su nacimiento y regresó su vivienda, ubicada en el barrio Nueva Jerusalén, en Bello, el 15 de septiembre.

El niño venía con un problema que el ICBF no nos informó a nosotros, ni la madre sustituta lo llevó al médico, porque según tenía un problema, el niño venía enfermo.

El hombre mostró fotografías en las que se observan moretones en el cuerpo del bebé, lesiones que según él ya presentaba cuando salió del hogar sustituto.

Yo sí estoy seguro, 100%. Mi señora es inocente, ella no ha cometido ese delito, jamás, jamás. Una madre tanto sufrir, tanto luchar para buscar a su hijo para venir a matarlo, eso son mentiras, eso es falso.

Madre del bebé asesinado a golpes fue enviada a la cárcel

La mujer fue imputada por el delito de homicidio agravado, cargo que no aceptó. Sin embargo, permanece recluida en la estación de policía del municipio de Copacabana, a la espera de una segunda audiencia

Las autoridades de Antioquia continúan trabajando en la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte del menor.