Madre acusada de matar a sus tres hijos en EE. UU. pide ser absuelta tras juicio sin veredicto

La defensa de Lindsay Clancy, una mujer estadounidense acusada de asesinar a sus tres hijos en 2023, solicitó este martes a un juez de Massachusetts que dicte un veredicto de no culpabilidad después de que el jurado no lograra alcanzar una decisión unánime y el proceso fuera declarado nulo.

La petición busca cerrar definitivamente el caso sin necesidad de un nuevo juicio, en uno de los procesos judiciales más seguidos en Estados Unidos por el debate que ha generado sobre la salud mental materna.

Clancy, de 36 años, no negó durante el juicio haber causado la muerte de sus hijos, Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses. Sin embargo, su defensa argumentó que padecía psicosis posparto al momento de los hechos, una condición que, según sus abogados, la eximiría de responsabilidad penal. Durante la audiencia, el abogado Kevin Reddington llegó incluso a cuestionar que existan pruebas suficientes para demostrar que su clienta cometió los asesinatos, calificando el caso como basado en “conjeturas”.

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Jurado dividido y posible nuevo juicio

El pasado 4 de septiembre, un jurado integrado por nueve mujeres y tres hombres no consiguió alcanzar el consenso requerido por la legislación estadounidense para emitir un fallo penal. Como consecuencia, el juicio fue anulado tras siete días de deliberaciones.

Según se conoció posteriormente, once de los doce integrantes del jurado se inclinaron por considerar a Clancy no culpable por razón de locura, mientras que una jurado mantuvo su postura de culpabilidad y la expresó públicamente. La fiscal Jennifer Sprague rechazó los argumentos de la defensa y calificó como “ridícula” la afirmación de que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación.

El juez William Sullivan aplazó la audiencia hasta el próximo 2 de noviembre. Además de estudiar la solicitud de absolución, también analizará un pedido para conocer más detalles sobre las deliberaciones del jurado y evaluará la posibilidad de fijar una nueva fecha para el juicio.

Un caso que abrió el debate sobre la salud mental materna

Durante el proceso, en el que declararon más de 80 testigos, la defensa sostuvo que Clancy escuchó una voz que le ordenó matar a sus hijos y que ese episodio fue consecuencia de una psicosis posparto. Expertos citados en el caso señalaron que esta condición afecta a entre una y dos mujeres por cada 1.000 partos.

Los fiscales, por su parte, rechazaron esa explicación y argumentaron que la acusada planificó cuidadosamente los homicidios y comprendía plenamente las consecuencias de sus actos. El caso también atrajo atención nacional, al punto que el presidente Donald Trump lo calificó como una “tragedia horrible” y expresó que esperaba la realización de un nuevo juicio.

Los hechos ocurrieron en enero de 2023 en la vivienda familiar de Massachusetts. Tras la muerte de los menores, Clancy se provocó heridas en el cuello y las muñecas y se lanzó desde una ventana del segundo piso en un aparente intento de suicidio. Como consecuencia de la caída, quedó paralizada de la cintura para abajo y desde entonces se moviliza en silla de ruedas mientras permanece internada en una institución psiquiátrica.