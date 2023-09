"Amiga, seré mama": Epa Colombia anuncia que tiene 10 semanas de embarazo

La influenciadora y empresaria Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, ha compartido en redes sociales la amorosa relación que tiene con la futbolista colombiana Karol Samantha. Recientemente, hicieron un anuncio que conmovió a todos sus seguidores: están esperando un bebé.

Según había expresado la creadora de contenido en una entrevista con el medio 'KienyKe.com', desde hacía varios meses estaban planeando tener un hijo y estaban realizando un proceso de inseminación artificial en el que llevaban más de un año. Compraron el esperma en un banco de Estados Unidos, lo fecundaron artificialmente con un óvulo de la futbolista, se los extrajeron y los introdujeron en el cuerpo de Barrera.

Tras muchos meses de espera, las influenciadores pudieron darle al mundo la anhelada noticia. Epa Colombia subió un reel con una conmovedora canción de fondo que comenzó con una leyenda que decía: "Amiga, seré mamá".

Posteriormente, muestran en varios clips el arduo pero hermoso proceso que llevaron a cabo para ser madres, en el cual enseñaron paso a paso cómo se pusieron inyecciones de fertilidad e implantaron el óvulo.

A medida que pasa el video se pueden ver los momentos de angustia, las lágrimas que derramaron y los trámites legales que tuvieron que hacer hasta que por fin, este 25 de septiembre, lograron su deseo y anunciaron que tienen 10 semanas de gestación.

El clip finaliza cuando compran una prueba de embarazo y muestran el resultado positivo muy orgullosas frente a la cámara dándose un cálido beso. Después, aparece Barrera recostada en una camilla realizándose una ecografía que muestran los primeros latidos de su futuro hijo. Por último, Karol Samantha le da un beso en el vientre a su pareja, simbolizando el amor con el llevarán a cabo su maternidad.

Este proceso de inseminación intrauterina es muy común en parejas que no pueden tener hijos y tiene un 80% de efectividad, según el instituto Cefer.

La reacción de los seguidores

"Dios me dio la oportunidad de ser mamá de una hermosa niña. Será la mejor etapa de mi vida. Ha ido un proceso muy largo y de mucha paciencia, pero estamos muy felices de compartirte esta gran noticia. Los sueños si se cumplen", se lee en la descripción de la publicación.

Cientos de usuarios reaccionaron a este video, dejando sus buenos deseos en esta gran etapa que enfrentarán juntas.

"Así se ve una maternidad deseada", "Amiga, muchas felicidades"," Me alegra muchísimo que hayas tenido la oportunidad de poder decidir en que momento ser madre, sobre todo porque es una opción que no todas las mujeres pueden tener", "Felicitaciones, amiga, cuanto me alegra", fueron algunos de los comentarios.