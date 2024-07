Explosiva confesión: Epa Colombia cuenta todo sobre su ruptura con Diana Celis

La influencer y empresaria Epa Colombia ha revelado recientemente detalles de su tumultuosa relación con el futbolista Diana Celis, que duró más de seis años.

La relación terminó de forma amarga debido a disputas financieras, en las que Celis, hoy jugadora de Millonarios, supuestamente se quedó con una parte importante de la fortuna de Epa Colombia.

Epa Colombia contó detalles íntimos de su ruptura con Diana Celis

Durante una transmisión en vivo junto a Yina Calderón en redes sociales, Epa Colombia compartió detalles íntimos de su relación con la futbolista.

“Diana me demandó en 2022 y me quitó 4.000 millones de pesos, la casa de Restrepo de 1.900 millones, 500 millones en efectivo y el apartamento en Olaya (...) el Mazda rojo (...) dos motos, amiga, y ahora me vuelve a demandar nuevamente", inició Daneidy Barrera

Y añadió: "Los que sean abogados pueden ver en la plataforma, me demandó por la marca Epa Colombia, supuestamente porque inicié con ella, por 2.500 millones de pesos y por las acciones de Bienes D y D me está quitando el 50%, o sea, más plata quiere y la gente dice: ‘Ay no, ¿por qué le dices a Diana?’. Ella es una solapada, amiga, porque una persona que te ama no te quita. Sí, te quita el 50%, ¿pero más? No, gracias a Dios me levanté”.

Epa Colombia también confesó que Diana Celis le fue infiel

Epa Colombia explicó que la segunda demanda involucraba a Celis pidiendo más dinero bajo el pretexto de ayudarla con la creación de contenido en sus redes sociales. Sin embargo, la influencer aclaró que mientras ella se enfocaba en crear contenido y desarrollar su negocio de productos para el cabello, su pareja se dedicaba activamente al fútbol, donde supuestamente le fue infiel.

"Diana me montó cachos antes de que yo estuviera con Karol. Diana estaba con Liana Salazar, está en la selección Colombia y actualmente está jugando en Millonarios. Ellas estaban saliendo desde 2020 y cuando en 2021 les pillé una conversación que decía: ‘Esta mañana la pasamos muy rico’. Mami, yo no le pude perdonar eso y entonces a finales de 2021 me fui a buscar a Karol y le dije que lo intentáramos”, exclamó la Epa Colombia.

Finalmente, la influencer expresó su frustración por las constantes críticas y ataques que ha enfrentado. Confesó haber sufrido una fuerte depresión tras la ruptura, pero optó por centrarse en su futuro y convertirse en madre de su hija, Daphne Samara.

Hasta el momento, Diana Celis y las involucradas en lo que comentó la Epa Colombia no se han manifestado.