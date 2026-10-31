'Epa Colombia' se graduó en la cárcel de Ibagué y mandó mensaje sobre su libertad

Hay novedades con 'Epa Colombia' desde la cárcel de La Picaleña de Ibagué, el centro penitenciario al que fue trasladada hace algunos meses por decisión del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. La empresaria se graduó de un curso de maquillaje y envió sentido mensaje a sus seguidores.

La encargada de dar a conocer la noticia fue Yina Calderón. La 'influencer' contó a través de sus redes sociales que visitó a su amiga este viernes en la cárcel, donde también estaban presentes la pareja, la madre y la hija de Daneidy Barrera Rojas viéndola recibir su diploma.

Según explicó, le dio mucha nostalgia ver a la empresaria rodeada de otras mujeres privadas de la libertad. "Uno a veces tiene tantas cosas y se queda. En un abrir y cerrar de ojos la vida te puede cambiar".

¿Qué dijo 'Epa Colombia' sobre su libertad?

De acuerdo a lo contado por Yina, 'Epa Colombia' se encuentra bien y le mandó muchos saludos a sus seguidores, invitándolos también a no dejar de comprar sus productos. Además, explicó que está cerca de salir de prisión.

Dijo que pronto va a salir (...) Nos dimos un abrazo de despedida y le dije hasta la próxima, amiga, y que el próximo abrazo va a ser afuera, y confío en Dios que así va a ser.

Por otro lado, Yina Calderón expresó su sorpresa por los rigurosos controles para entrar al centro penitenciario para la visita. "Me requisaron, me pusieron un perro a olerme en medio de las piernas, me tocaron por todo lado".