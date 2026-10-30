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La famosa que se quedó con el ramo de Luisa Fernanda W: su reacción es viral

Sus seguidores no tardaron en relacionar el episodio con su futuro amoroso.

Pipe Bueno Luisa Fernanda W
FOTO: Pipe Bueno - Facebook

Noticias RCN

octubre 30 de 2026
06:09 p. m.
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La boda de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W reunió a varias figuras del entretenimiento colombiano y dejó diferentes momentos que comenzaron a circular en redes sociales.

Así fue la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: lugar, invitados y video del beso
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Entre los invitados, una de las protagonistas de la celebración fue Ornella Sierra, quien terminó llamando la atención por una situación que despertó comentarios sobre su futuro sentimental.

La influenciadora barranquillera y exparticipante de 'La Casa de los Famosos Colombia' asistió al matrimonio celebrado el jueves 29 de octubre en la Catedral de Sal de Zipaquirá, Cundinamarca. Durante la celebración, participó en una de las tradiciones más conocidas de las bodas: el lanzamiento del ramo de la novia.

¿Cómo logró Ornella Sierra quedarse con el ramo de Luisa Fernanda W?

En los videos que compartió a través de Instagram, se observa el momento en que Luisa Fernanda W lanza su arreglo floral y varias invitadas intentan atraparlo. En medio de la dinámica, Ornella Sierra consiguió quedarse con las flores y se convirtió en la protagonista de la escena.

La creadora de contenido mostró su emoción por haber sido la afortunada en recibir el ramo. Sin embargo, la celebración del momento tuvo una consecuencia inesperada: debido a la emoción, terminó dañando parte del arreglo floral que acababa de atrapar.

La propia Ornella hizo referencia a lo sucedido en su publicación de Instagram. “Y ahí mismito se me dañó por la emoción”, escribió junto al registro audiovisual, que provocó risas y reacciones entre sus seguidores.

El episodio se sumó a los diferentes momentos de la boda de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W que los invitados compartieron en plataformas digitales. La celebración también contó con la presencia de personalidades de la música y el entretenimiento colombiano.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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