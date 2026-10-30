Resultado del Super Astro Luna hoy 30 de octubre de 2026: número y signo ganador

Una sola combinación puede cambiar el resultado de cientos de apuestas. Esa es una de las particularidades del Super Astro Luna, el juego de suerte y azar que este 30 de octubre tendrá una nueva jornada en Colombia, cuando el calendario mensual está a punto de terminar.

A diferencia de otros juegos en los que existe un único premio principal, en esta modalidad diferentes participantes pueden obtener ganancias si sus apuestas coinciden con las cifras y el signo zodiacal seleccionados durante la extracción.

La expectativa aumenta durante las últimas jornadas de octubre, especialmente entre quienes han seguido los resultados de las semanas anteriores y esperan conocer las combinaciones restantes.

Este viernes será la penúltima extracción del mes, antes de que el sábado 31 de octubre se complete el calendario con un sorteo en horario especial.

Resultado del Super Astro Luna hoy 30 de octubre de 2026

De acuerdo con la programación oficial, este viernes se realizó el sorteo 8289 del Super Astro Luna, correspondiente al 30 de octubre de 2026.

La combinación ganadora fue:

Número ganador: XXXX

Signo zodiacal: XXXX

La jornada llega después del resultado del jueves 29 de octubre, cuando la combinación ganadora estuvo conformada por el número 5045 y el signo Escorpión.

Ese resultado permitió identificar diferentes apuestas premiadas en las categorías establecidas por el operador.

Sin embargo, es importante recordar que los números anteriores no tienen influencia sobre las siguientes extracciones, debido a que cada sorteo se desarrolla de manera independiente.

¿Puede haber varios ganadores con el mismo resultado del Super Astro Luna?

Una de las características del Super Astro Luna es que no existe necesariamente un único ganador por extracción.

Esto se debe a que diferentes personas pueden seleccionar las mismas cuatro cifras y el mismo signo zodiacal al momento de registrar sus apuestas.

Si esa combinación coincide con el resultado oficial, varias personas podrían obtener premios en una misma jornada.

Además, el juego contempla distintas categorías de aciertos, por lo que no todos los participantes premiados reciben necesariamente el mismo valor.

Las condiciones establecidas permiten obtener premios por coincidencias de cuatro cifras, tres últimas cifras o dos últimas cifras, acompañadas del signo zodiacal correspondiente.

El monto que recibe cada ganador depende de la categoría acertada y del valor registrado en su apuesta.

Por esta razón, después de cada extracción, el operador puede reportar tanto la cantidad de ganadores como el dinero entregado en premios.

Este contenido fue creado con ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.