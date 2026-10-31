Jaguares perdió ante Pereira y se complicó en el descenso: las cuentas para salvarse

Quedan tres fechas en la Liga BetPlay y está por definirse el segundo equipo que jugará en la segunda división en 2027 tras confirmarse el descenso de Boyacá Chicó. Jaguares de Córdoba y Cúcuta Deportivo hacen cuentas para salvarse, mientras que Internacional de Bogotá y Alianza FC aseguraron la permanencia.

RELACIONADO Boyacá Chicó es el primer descendido de la Liga BetPlay en 2026

Jaguares en este momento está en zona de descenso y perdió un partido clave ante Deportivo Pereira. El equipo de Montería cayó en condición de visitante y dejó pasar la oportunidad de descontar puntos ante su rival directo con el partido pendiente que tenía.

Ahora quedan tres fechas para los dos clubes están en la pelea, pero todo podría quedar resuelto antes de que llegue el final del 'todos contra todos'. Así están las cuentas.

Jaguares y el milagro para salvarse

Con la derrota ante Pereira, Jaguares ya no puede alcanzar matemáticamente ni a Internacional de Bogotá o Alianza FC. Ahora queda únicamente una lucha de puntos exactos contra Cúcuta Deportivo, los dos clubes que no tienen promedio acumulado.

Cúcuta tiene 37 puntos en 35 partidos jugados, mientras que Jaguares apenas tiene 31 unidades en la misma cantidad de compromisos disputados. Con 9 puntos en disputa, el equipo de Norte de Santander se salvaría haciendo 4, independientemente de los resultados del cuadro cordobés.

Si en la próxima fecha Jaguares no suma, o si empata y Cúcuta gana, descenderá. Si Jaguares gana, sigue en la pelea. En caso de que sigan con opciones en la última fecha, habrá un duelo directo y todo lo definirá la diferencia de goles, en caso de que lleguen igualados en puntos.

Próximos partidos de Cúcuta y Jaguares

Fecha 17:

Cúcuta vs. Santa Fe

Pasto vs. Jaguares

Fecha 18:

Junior vs. Cúcuta

Jaguares vs. Bucaramanga

Fecha 19: