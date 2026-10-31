Nuevo atentado contra el peaje de El Bordo: explosión destruyó casetas recién reconstruidas en el sur del Cauca

Un nuevo ataque con explosivos se registró en la mañana de este sábado 31 de octubre contra el peaje de El Bordo, ubicado en el corregimiento de La Depresión, municipio de La Sierra, en el sur del Cauca.

De acuerdo con las primeras versiones, los responsables del atentado utilizaron una motocicleta cargada con explosivos que fue activada hacia las 6:00 de la mañana, provocando la destrucción de las casetas metálicas que apenas estaban siendo instaladas tras los daños sufridos por la infraestructura semanas atrás.

Advirtieron a los trabajadores para abandonar el peaje

Según la información preliminar, los atacantes llegaron al lugar y advirtieron a los trabajadores para que abandonaran la zona antes de detonar la carga explosiva.

El hecho ocurre apenas días después del atentado del pasado 12 de octubre, cuando un carro bomba destruyó gran parte de la estación de recaudo, obligando a iniciar trabajos de reconstrucción. Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer la magnitud de los daños y dar con los responsables de esta nueva acción terrorista.

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