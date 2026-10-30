Invima alerta por venta de productos Oreo fraudulentos en Colombia: estas son las referencias

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización fraudulenta de tres productos identificados con la marca Oreo en Colombia.

La advertencia fue publicada el 30 de octubre de 2026, luego de que la empresa Mondelez Colombia S.A.S., importadora del producto, notificara a la entidad sobre la presencia de estas referencias en el mercado nacional.

La alerta está dirigida a los consumidores, establecimientos comerciales y distribuidores de alimentos. El Invima solicitó abstenerse de adquirir y comercializar las referencias mencionadas, debido a que no cumplen con la normatividad sanitaria colombiana aplicable a alimentos y bebidas.

FOTO: Invima

¿Cuáles son los productos Oreo fraudulentos que alerta el Invima?

La advertencia comprende tres referencias que circulan en el mercado colombiano: Oreo-Trozos de galleta medianos, Oreo-Trozos de galleta pequeños y Oreo-Pequeña. El importador manifestó que no reconoce estos productos y señaló varias diferencias frente a las presentaciones originales.

Entre las características que permiten identificar las referencias fraudulentas están las variaciones en el material del empaque, el color y la presentación comercial. También se identificaron diferencias en la diagramación del empaque y el diseño de la etiqueta, así como en las declaraciones generales del rotulado.

Otros elementos que presentan modificaciones son los sellos octogonales, la declaración de ingredientes, la información nutricional y el sistema de codificación de lote. El Invima indicó que existen diferencias visuales entre los productos, por lo que recomendó consultar el anexo del comunicado oficial para conocer los elementos que permiten distinguirlos de las presentaciones originales.

La comercialización de estas referencias está prohibida en el país por incumplir las disposiciones sanitarias para alimentos y bebidas. La alerta menciona como fundamento la Ley 9 de 1979, la Resolución 2674 de 2013, la Resolución 5109 de 2005 y la Resolución 810 de 2021, junto con sus modificaciones.

¿Qué deben hacer los consumidores si encuentran productos Oreo fraudulentos?

El Invima pidió a la población abstenerse de comprar los tres productos identificados y reportar cualquier evidencia de su distribución o comercialización. La recomendación también aplica a los establecimientos y demás actores que participan en la venta de alimentos.

Por ahora, la recomendación principal es verificar las características de las presentaciones señaladas y evitar la compra o comercialización de las tres referencias que fueron objeto de la alerta del 30 de octubre de 2026.