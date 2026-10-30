CANAL RCN
Salud y Bienestar

Invima alerta por venta de productos Oreo fraudulentos en Colombia: estas son las referencias

La advertencia incluye tres presentaciones de galletas y productos derivados de Oreo que no son reconocidos por su importador.

Galletas Oreo fraudulentas Invima (2)
FOTO: Diseñado por Magnific

Ángel Ballén

octubre 30 de 2026
02:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización fraudulenta de tres productos identificados con la marca Oreo en Colombia.

Invima alerta por suplemento que promete ayudar a controlar el azúcar: no tiene registro sanitario
RELACIONADO

Invima alerta por suplemento que promete ayudar a controlar el azúcar: no tiene registro sanitario

La advertencia fue publicada el 30 de octubre de 2026, luego de que la empresa Mondelez Colombia S.A.S., importadora del producto, notificara a la entidad sobre la presencia de estas referencias en el mercado nacional.

La alerta está dirigida a los consumidores, establecimientos comerciales y distribuidores de alimentos. El Invima solicitó abstenerse de adquirir y comercializar las referencias mencionadas, debido a que no cumplen con la normatividad sanitaria colombiana aplicable a alimentos y bebidas.

FOTO: Invima

¿Cuáles son los productos Oreo fraudulentos que alerta el Invima?

La advertencia comprende tres referencias que circulan en el mercado colombiano: Oreo-Trozos de galleta medianos, Oreo-Trozos de galleta pequeños y Oreo-Pequeña. El importador manifestó que no reconoce estos productos y señaló varias diferencias frente a las presentaciones originales.

Entre las características que permiten identificar las referencias fraudulentas están las variaciones en el material del empaque, el color y la presentación comercial. También se identificaron diferencias en la diagramación del empaque y el diseño de la etiqueta, así como en las declaraciones generales del rotulado.

Otros elementos que presentan modificaciones son los sellos octogonales, la declaración de ingredientes, la información nutricional y el sistema de codificación de lote. El Invima indicó que existen diferencias visuales entre los productos, por lo que recomendó consultar el anexo del comunicado oficial para conocer los elementos que permiten distinguirlos de las presentaciones originales.

La comercialización de estas referencias está prohibida en el país por incumplir las disposiciones sanitarias para alimentos y bebidas. La alerta menciona como fundamento la Ley 9 de 1979, la Resolución 2674 de 2013, la Resolución 5109 de 2005 y la Resolución 810 de 2021, junto con sus modificaciones.

¿Qué deben hacer los consumidores si encuentran productos Oreo fraudulentos?

El Invima pidió a la población abstenerse de comprar los tres productos identificados y reportar cualquier evidencia de su distribución o comercialización. La recomendación también aplica a los establecimientos y demás actores que participan en la venta de alimentos.

Por ahora, la recomendación principal es verificar las características de las presentaciones señaladas y evitar la compra o comercialización de las tres referencias que fueron objeto de la alerta del 30 de octubre de 2026.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

Dan a conocer las cirugías que las EPS no están obligadas a cumplir según la ley

Invima

Invima alerta por suplemento que promete ayudar a controlar el azúcar: no tiene registro sanitario

Enfermedades

Cáncer de mama y de cuello uterino: ¿qué exámenes debe hacerse y a qué edad?

Otras Noticias

Banco de la República

Banco de la República mantiene las tasas en 12,25% y anuncia millonaria compra de dólares al Gobierno

La operación busca fortalecer las reservas internacionales y darle mayor liquidez al Gobierno.

Alimentos

Expertos advierten sobre los riesgos del exceso de dulces en Halloween y entregan recomendaciones para los padres

También aconsejaron revisar las fechas de vencimiento y el estado de los empaques antes de permitir su consumo.

Viral

¿De qué disfrazarse este Halloween? Los personajes que son tendencia en 2026

Independiente Santa Fe

¿Santa Fe y Cali femenino al Mundial de Clubes? Así pueden clasificar

Estados Unidos

El papa León XIV votó por correo en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos