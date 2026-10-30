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Yina Calderón sorprendió con su aparición en la cárcel donde está 'Epa Colombia'

La influenciadora publicó un video desde el exterior del centro penitenciario de Ibagué y dedicó un mensaje a Daneidy Barrera.

Yina Calderón Epa Colombia (1)
FOTO: Inpec - Redes sociales

Noticias RCN

octubre 30 de 2026
04:30 p. m.
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Yina Calderón volvió a pronunciarse sobre Daneidy Barrera Rojas, conocida como 'Epa Colombia'. La creadora de contenido compartió un video desde las afueras del establecimiento penitenciario donde permanece recluida la empresaria y dejó un mensaje que generó reacciones entre sus seguidores: “Aquí estoy, amiga”.

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En la publicación, Calderón mostró parte de las instalaciones y preguntó: “¿En cuál de todas estas estará mi amiga?”. Además, acompañó las imágenes con el texto “Visitando a mi amiga”, en referencia a Barrera, quien cumple su condena en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, conocido como Coiba Picaleña.

La aparición tiene como antecedente los diferentes episodios en los que Yina había hablado de su intención de visitar a Epa Colombia.

¿Qué había pasado con los intentos de Yina Calderón para visitar a Epa Colombia?

La relación entre las dos influenciadoras ha estado marcada por varios intentos de acercamiento desde que Daneidy Barrera fue privada de la libertad en enero de 2025. En mayo de ese año, Yina contó que tenía dificultades para concretar el ingreso a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá. Según explicó, aunque inicialmente le habían aceptado el permiso, recibió un correo electrónico en el que le notificaron que no podía ingresar.

Posteriormente, en julio de 2025, Calderón entregó otra explicación sobre la falta de un encuentro presencial. Durante una entrevista con el programa Buen Día Colombia, aseguró que Epa estaba pasando por un momento emocional complicado y que había decidido recibir únicamente a su mamá y a su esposa, Karol Samantha. Yina manifestó que entendía esa decisión y que no quería presionarla.

La distancia entre ambas también se reflejó en sus comunicaciones. En septiembre de 2026, Yina contó que había conseguido hablar telefónicamente con Epa Colombia después de casi dos años sin contacto directo. La conversación se produjo cuando la empresaria ya estaba recluida en Coiba Picaleña, en Ibagué, establecimiento al que fue trasladada el 7 de agosto de ese año desde la Escuela de Carabineros de Bogotá.

¿Dónde está recluida Epa Colombia y cuánto tiempo debe permanecer en prisión?

Daneidy Barrera Rojas permanece en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, conocido como Coiba Picaleña.

La empresaria cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas, relacionados con los hechos ocurridos en una estación de TransMilenio durante las manifestaciones de noviembre de 2019.

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