Famoso colombiano presumió nuevo romance: su anterior relación se terminó por infidelidad

En agosto de 2026, una reconocida pareja de creadores de contenido de Colombia anunció el fin de su relación.

Jurley Corona y 'El Zarco', a través de sus redes sociales, les informaron a sus seguidores que sus caminos se habían separado por una infidelidad.

Además, Ramón Gerardo Moreno, más conocido como 'El Zarco' en el entorno digital, asumió la responsabilidad tras el desenlace que tuvo el vínculo amoroso.

Sin embargo, en los últimos días, el influencer de Norte de Santander habilitó una caja de preguntas en su cuenta de Instagram y dio a entender que se está volviendo a enamorar.

¿Qué fue lo que dijo exactamente? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue como 'El Zarco', reconocido influencer de Colombia, informó que está teniendo un nuevo romance

Ante la pregunta de un internauta sobre su situación sentimental actual, 'El Zarco' comunicó que está viviendo un nuevo 'capítulo amoroso'.

"Sí, incluso estoy saliendo con alguien", fue el mensaje exacto del reconocido creador de contenido.

¿Cuál fue la reacción de Jurley Corona, la expareja de 'El Zarco', tras su revelación?

Luego de que se viralizó la respuesta de 'El Zarco', los seguidores de Jurley Corona comenzaron a enviarle múltiples mensajes a la influencer de contenido y ella no se quedó callada.

"Así son esos", dijo.

Además, posteriormente, informó que la relación no solo se acabó por una infidelidad.

"Hay cosas imperdonables. Esta relación no finalizó solo por eso, sino que hubo otros motivos que, por no dañarle la imagen a nadie, me los reservo", añadió.

¿Cuáles han sido las reacciones de los seguidores de 'El Zarco' y Jurley Corona?

Tras los últimos mensajes difundidos a través de las redes sociales, los internautas han escrito una gran cantidad de comentarios.

"No lo puedo creer", "parecía que ellos tenían un amor bonito", "lo mejor es que ya cada uno siga su camino", "no deberían desgastarse más" y "es hora de superar este capítulo", han sido algunas de las reacciones.