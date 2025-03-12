CANAL RCN
Tendencias

¡Es oficial! Miley Cyrus anuncia su compromiso tras cuatro años de relación

Se estima que la propuesta de matrimonio ocurrió a inicios de noviembre del 2025.

Miley Cyrus
Foto Freepik

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
07:53 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La cantante Miley Cyrus y el músico Maxx Morando compartieron recientemente la noticia de su compromiso, emocionando a sus fans alrededor del mundo.

Miley Cyrus se convierte en la artista más joven en recibir el Premio Leyenda de Disney
RELACIONADO

Miley Cyrus se convierte en la artista más joven en recibir el Premio Leyenda de Disney

Así fue el compromiso de Miley Cyrus

Miley Cyrus y Maxx Morando decidieron dar el siguiente paso en su relación tras cuatro años juntos. La noticia se confirmó el martes 2 de diciembre, luego de la última publicación compartida por la pareja.

Las especulaciones comenzaron cuando Miley lució un llamativo anillo durante el estreno mundial de Avatar: Fire and Ash en Hollywood, California. Posteriormente, la revista People confirmó que la cantante, de 33 años, está comprometida con el músico, quien tiene 27 años.

 

Por su parte, una fuente cercana reveló a US Weekly que la propuesta ocurrió a inicios de noviembre. De hecho, Miley ya habría insinuado el compromiso el pasado 23 de ese mes, cuando publicó una serie de fotografías en blanco y negro que desataron rumores entre sus seguidores.

¡Miley Cyrus lo logró! La cantante será conmemorada como 'Leyenda Disney'
RELACIONADO

¡Miley Cyrus lo logró! La cantante será conmemorada como 'Leyenda Disney'

¿Quién es Maxx Morando, el prometido de Miley Cyrus?

Maxx Morando nació el 16 de noviembre de 1998 y ha destacado en la industria musical como baterista de la banda Liily, además de haber formado parte del grupo The Regrettes entre 2015 y 2018.

Además de su talento musical, también sobresale como diseñador de moda. En una entrevista con Vogue, Miley reveló que Morando la ayudó a crear uno de los looks que usó en el festival de Atlanta, trabajado en conjunto con el diseñador Shane Kastl.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 3 de diciembre de 2025

Redes sociales

Exnovia de Blessd confirma su nueva relación con románticas fotos junto a un futbolista

Yina Calderón

“Sin resentimientos”: Yina Calderón felicita a Karina tras ganar en reality dominicano

Otras Noticias

Nicolás Maduro

La rutina que está teniendo Nicolás Maduro para esquivar vigilancia de Estados Unidos

Revelaron las maniobras que Nicolás Maduro está realizando para sentirse a salvo y evitar rastreo de Estados Unidos.

Bogotá

Atraco en Bogotá: asesinato de estudiante expone crisis de seguridad y justicia en Colombia

Andrés Nieto, exsubsecretario de Seguridad de Bogotá, advirtió que cuando los delincuentes son enviados a prisión, las cárceles terminan funcionando como “universidades del crimen”.

Cúcuta Deportivo

Cruce de mensajes entre Bucaramanga y Cúcuta Deportivo, tras ascenso del motilón, desata polémica

Automovilismo

Colombia sorprende y se mete al top 10 mundial de ventas de motos en 2025: se acerca a países asiáticos

Cuidado personal

Hospitales y laboratorios a nivel global se benefician con método de colombiano que reduce en 57 % los reclamos en diagnósticos clínicos