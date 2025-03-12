¡Es oficial! Miley Cyrus anuncia su compromiso tras cuatro años de relación

La cantante Miley Cyrus y el músico Maxx Morando compartieron recientemente la noticia de su compromiso, emocionando a sus fans alrededor del mundo.

Así fue el compromiso de Miley Cyrus

Miley Cyrus y Maxx Morando decidieron dar el siguiente paso en su relación tras cuatro años juntos. La noticia se confirmó el martes 2 de diciembre, luego de la última publicación compartida por la pareja.

Las especulaciones comenzaron cuando Miley lució un llamativo anillo durante el estreno mundial de Avatar: Fire and Ash en Hollywood, California. Posteriormente, la revista People confirmó que la cantante, de 33 años, está comprometida con el músico, quien tiene 27 años.

Por su parte, una fuente cercana reveló a US Weekly que la propuesta ocurrió a inicios de noviembre. De hecho, Miley ya habría insinuado el compromiso el pasado 23 de ese mes, cuando publicó una serie de fotografías en blanco y negro que desataron rumores entre sus seguidores.

¿Quién es Maxx Morando, el prometido de Miley Cyrus?

Maxx Morando nació el 16 de noviembre de 1998 y ha destacado en la industria musical como baterista de la banda Liily, además de haber formado parte del grupo The Regrettes entre 2015 y 2018.

Además de su talento musical, también sobresale como diseñador de moda. En una entrevista con Vogue, Miley reveló que Morando la ayudó a crear uno de los looks que usó en el festival de Atlanta, trabajado en conjunto con el diseñador Shane Kastl.