Se filtra el ‘Registro Nacional de Infieles’: excel viral que desata controversia en Colombia

A través de redes sociales se viralizó un archivo en Excel que clasifica, por nombre, fotografía y departamento, a presuntos infieles en Colombia.

¿De qué se trata esta tendencia?

Colombia suele destacarse por generar tendencias virales, especialmente cuando se relacionan con temas de pareja. En los últimos días comenzó a circular un documento en Excel que funciona como una base de datos con nombres, fotos y descripciones de personas señaladas de ser infieles.

El archivo, difundido el 2 de noviembre, organizaba la información por departamentos e incluía nombres completos, redes sociales e imágenes de los supuestos implicados .

Aunque fue retirado pocas horas después, la dinámica continuó replicándose en varias plataformas. Para la mañana del 3 de noviembre, el formulario ya había sido desactivado, pero los datos recopilados siguieron circulando.

¿Qué dicen los expertos sobre el “Excel de infieles”?

La situación encendió las alarmas entre especialistas en derecho digital, quienes señalan que la difusión indiscriminada de datos personales representa un riesgo serio para quienes aparecen allí sin autorización.

La legislación colombiana establece sanciones severas por divulgar información personal sin consentimiento. El acceso o difusión de datos privados constituye un delito grave que puede acarrear penas de prisión entre 4 y 8 años, además de multas que pueden alcanzar los 1.000 salarios mínimos.

Esta normativa busca proteger la integridad de los datos personales, que incluyen información como documento de identidad, lugar de nacimiento, estado civil, edad, residencia y trayectoria académica.