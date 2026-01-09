Espacios flexibles en Colombia: consolidación y crecimiento en 2025

El informe revela que este formato, impulsado por el trabajo híbrido y la demanda de oficinas listas para usar, alcanza un inventario total de 154.000 m² y mantiene sólidas tasas de ocupación entre 87% y 90%. Con nuevas aperturas, tarifas competitivas y estrategias diferenciadas de los principales operadores, el modelo flexible se posiciona como uno de los protagonistas del mercado de oficinas en el país, especialmente en Bogotá, Medellín y Barranquilla.

Panorama 2025: así crece el mercado de espacios flexibles en Colombia

El estudio “Panorama de Espacios Flexibles Colombia 2025”, publicado por JLL Colombia, confirma que el mercado de oficinas flexibles avanza hacia una fase de madurez. De acuerdo con el informe, el país cuenta hoy con un inventario de 154.000 m², equivalente al 3,5% del total del mercado de oficinas, que alcanza 4.331.000 m². Este crecimiento ha estado acompañado de una expansión selectiva y controlada, enfocada en corredores consolidados y zonas con alta demanda corporativa.

Durante el segundo semestre de 2025 se registraron 16 nuevas aperturas frente a solo 4 cierres, lo que evidencia un mercado activo pero cada vez más estratégico. La consolidación se explica por el avance del trabajo híbrido, la necesidad de reducir costos fijos y la búsqueda de espacios listos para operar sin inversiones iniciales elevadas.

Tarifas, ocupación y dinámica operativa del coworking en el país

El desempeño operativo del sector también muestra señales de madurez. Las tasas de ocupación se mantienen entre 87% y 90%, reflejando la fuerte demanda por espacios privados y áreas compartidas. En Bogotá, la tarifa promedio mensual por usuario en oficina privada alcanza los COP $1.012.400, aunque varía entre COP $550.000 y COP $1.500.000 según el operador, ubicación y nivel de servicio.

Estas cifras confirman que los espacios flexibles ya no son solo una alternativa para emprendedores o startups, sino una solución utilizada por empresas medianas y grandes que buscan optimizar portafolios y ganar flexibilidad contractual.

Principales operadores y participación de mercado en Colombia

El liderazgo del sector se concentra en pocos jugadores. WeWork mantiene el 54% del inventario nacional y fortalece su presencia en ubicaciones prime de Bogotá como Calle 100, Parque 93, Andino/Nogal y Salitre, con ocupaciones superiores al 85%.

IWG, operador de marcas como Regus, Spaces, HQ, Colmena y Work In, alcanza el 32% de participación y lidera la expansión en 2025, proyectando cerca de 25 nuevos contratos bajo esquemas de revenue share y modelos híbridos con propietarios.

Tinkko se consolida como el principal operador local, con 10% del mercado, más de 16.000 m² y ocupaciones cercanas al 90%, enfocado en clientes corporativos. CoWork Latam completa el panorama con 3% de participación y presencia selectiva.

Geográficamente, Bogotá concentra el 66% del inventario, Medellín el 28% y Barranquilla el 6%, ratificando el peso de los grandes centros económicos.

Proyecciones 2025: trabajo híbrido y crecimiento sostenible del sector

Según JLL Research, la participación de los espacios flexibles seguirá creciendo durante 2025. La tendencia estará impulsada por el trabajo híbrido, la demanda de oficinas plug-and-play y el aumento de contratos de gestión entre propietarios y operadores.

El sector también avanzará hacia edificios sostenibles y espacios centrados en la experiencia del usuario, alineados con tendencias globales. La optimización de portafolios corporativos, la reducción de costos y la flexibilidad contractual serán factores clave para su consolidación.