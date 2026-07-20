Lamine Yamal pidió pelea de boxeo entre Leandro Paredes y Gavi: VIDEO

Cuando se terminó la final entre Argentina y España, hubo una fuerte pelea en la mitad de la cancha.

Según los videos que se han viralizado, la discordia empezó cuando Nahuel Molina increpó a Rodri en el comienzo de los festejos.

Por lo tanto, Leandro Paredes corrió hacia donde se formó el tumulto, tomó por el cuello a Eric García, lanzó al suelo a Gavi y Lionel Scaloni tuvo que intervenir para calmar los ánimos.

Tras lo sucedido, el árbitro expulsó a Leandro Paredes y este 20 de julio, en medio de los festejos de España con su gente, Lamine Yamal bromeó pidiendo una pelea de boxeo entre el volante de Boca Juniors y Gavi.

Video: así fue como Lamine Yamal pidió la pelea de boxeo entre Leandro Paredes y Gavi

Luego de llegar a España, los jugadores campeones se subieron a un bus descapotado para realizar la tradicional caravana y ser saludados por sus hinchas.

En medio del recorrido, Lamine Yamal y Fabián Ruiz recibieron y señalaron un cartón que decía lo siguiente:

Velada del año VII: Paredes vs. Gavi

Las veladas del año son los eventos que organiza Ibai Llanos y en los que varias celebridades y streamers se suben a un ring de boxeo a pelear.

FIFA investigará a Argentina por las peleas después del partido vs. España

De acuerdo con lo que ha trascendido en las últimas horas, Paredes no sería el único sancionado en la delegación de Argentina.

Y es que, a partir de los videos que se han conocido, también se ha observado que Nahuel Molina intentó agredir físicamente a Rodri y que Roberto Ayala, que hace parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, le dio un puño a Dani Olmo, el '10' de España.

No obstante, resta esperar a que la FIFA se pronuncie oficialmente en sus respectivos canales de comunicación.