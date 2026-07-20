CANAL RCN
Tendencias

Lamine Yamal pidió pelea de boxeo entre Leandro Paredes y Gavi: VIDEO

Todo sucedió en medio de los festejos que está realizando España.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

julio 20 de 2026
05:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cuando se terminó la final entre Argentina y España, hubo una fuerte pelea en la mitad de la cancha.

Según los videos que se han viralizado, la discordia empezó cuando Nahuel Molina increpó a Rodri en el comienzo de los festejos.

¡Escándalo! Leandro Paredes protagonizó una fuerte pelea tras perder la final del Mundial
RELACIONADO

¡Escándalo! Leandro Paredes protagonizó una fuerte pelea tras perder la final del Mundial

Por lo tanto, Leandro Paredes corrió hacia donde se formó el tumulto, tomó por el cuello a Eric García, lanzó al suelo a Gavi y Lionel Scaloni tuvo que intervenir para calmar los ánimos.

Tras lo sucedido, el árbitro expulsó a Leandro Paredes y este 20 de julio, en medio de los festejos de España con su gente, Lamine Yamal bromeó pidiendo una pelea de boxeo entre el volante de Boca Juniors y Gavi.

Video: así fue como Lamine Yamal pidió la pelea de boxeo entre Leandro Paredes y Gavi

Luego de llegar a España, los jugadores campeones se subieron a un bus descapotado para realizar la tradicional caravana y ser saludados por sus hinchas.

En medio del recorrido, Lamine Yamal y Fabián Ruiz recibieron y señalaron un cartón que decía lo siguiente:

Velada del año VII: Paredes vs. Gavi

Las veladas del año son los eventos que organiza Ibai Llanos y en los que varias celebridades y streamers se suben a un ring de boxeo a pelear.

FIFA investigará a Argentina por las peleas después del partido vs. España

De acuerdo con lo que ha trascendido en las últimas horas, Paredes no sería el único sancionado en la delegación de Argentina.

FIFA investiga a Leandro Paredes: este sería el castigo que recibiría
RELACIONADO

FIFA investiga a Leandro Paredes: este sería el castigo que recibiría

Y es que, a partir de los videos que se han conocido, también se ha observado que Nahuel Molina intentó agredir físicamente a Rodri y que Roberto Ayala, que hace parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, le dio un puño a Dani Olmo, el '10' de España.

No obstante, resta esperar a que la FIFA se pronuncie oficialmente en sus respectivos canales de comunicación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Argentina

Hinchas argentinos celebraron un gol que nunca existió: video del insólito momento

Viral

VIDEO: Piloto español hizo creer a argentinos que eran campeones y luego los dejó en silencio

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 20 de julio de 2026

Otras Noticias

Lionel Messi

Salió a la luz la conversación que Messi tuvo con Cucurella cuando lo acusó de taparse la boca: VIDEO VIRAL

Lionel Messi le pidió al árbitro que revisara el VAR.

Policía Nacional

Autoridades dieron con presunta banda delincuencial gracias a infracción en carril de Transmilenio

Uno de los capturados tenía más de 14 antecedentes judiciales, de acuerdo con la Policía.

España

Celebraciones en España se han visto empañadas por incendio al norte de Madrid: 1.200 personas han sido evacuadas

Educación

El modelo que propone construir colegios más rápido y con menor costo

Enfermedades

El 45% de los casos de demencia podrían prevenirse con cambios en el estilo de vida: esto reveló la OMS